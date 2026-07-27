+36 % en une semaine : l'étrange explosion du cours du Shiba Inu (SHIB)

Le Shiba Inu (SHIB) a bondi de 36 % ce week-end, sans qu’aucune annonce visible ne semble justifier la hausse. Zoom sur cet étrange rallye venu de Corée du Sud.

La Corée du Sud se rue sur le Shiba Inu (SHIB)

Cette semaine, le SHIB a atteint 0,0000057 dollar et a ajouté près d’1 milliard de dollars à sa capitalisation. Cela correspond à une hausse de 36 % sur une période de 7 jours. Son volume d’échange quotidien frôle les 380 millions de dollars, son plus haut niveau depuis plusieurs mois.

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L’intérêt ouvert sur les futures SHIB a bondi à environ 64,7 millions de dollars, avec près de 6 millions de dollars de positions liquidées touchant environ 2 300 traders, dont 5 millions de dollars de positions courtes.

Mais le mystère, c’est qu’aucune annonce ou développement particulier ne vienne justifier ce mouvement. Autre élément surprenant : l’attrait semble très localisé.

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Les Coréens alimentent majoritairement la hausse

La majorité du volume a en effet pour origine la plateforme sud-coréenne Upbit, où la paire SHIB/KRW représente plus d’un dixième du volume mondial et se négocie même avec une légère prime.

L’événement rappelle l’attrait historique des investisseurs coréens pour les memecoins, Ces derniers créent parfois des pics de liquidité qui se répercutent sur les marchés mondiaux.

Une piste d’explication est la forte concentration du token SHIB. Le token compte près de 1,7 million de détenteurs, mais moins de 1 000 portefeuilles contrôlent la vaste majorité de l’offre.

Cette concentration extrême signifie que quelques gros acteurs peuvent influencer de manière disproportionnée le cours du Shiba Inu. Il est donc possible que cela soit ce qui s’est produit ici.

Autre signe : un portefeuille dormant s’est réactivé pour acheter plus de 30 milliards de SHIB, alors que le taux de burn du token a bondi de plus de 3 200 %.

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Fait notable, les memecoins chiens, qui évoluent souvent de concert, n’ont pas suivi la tendance, avec un Dogecoin (DOGE) qui prend « seulement » 6 %. De son côté, le PEPE est en hausse d’environ 9 à 10 %.

Comme souvent chez les memecoins, la poursuite de ce rallye est plus qu’incertaine. On conseillera donc la plus grande prudence à ceux qui souhaiteraient profiter de la hausse du memecoin au chien.

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