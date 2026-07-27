La World Foundation lève 52,5 millions de dollars pour imposer sa preuve d'humanité face à l'IA

Le projet d’identité numérique du fondateur d’OpenAI, World, vient de lever 52,5 millions de dollars via sa structure à but non lucratif, World Foundation. Une opération destinée à accroître l’adoption de son modèle controversé « proof of human » face à la montée en force de l’intelligence artificielle (IA).

World lève 52,5 millions de dollars

Le projet World, anciennement Worldcoin, poursuit son développement, malgré les nombreuses controverses et interdictions nationales émises à son encontre en raison de son modèle d'identité numérique « proof of human » basé sur la captation de données biométriques avec un scan de la rétine de ses utilisateurs.

Des revers qui ne semblent pas démotiver les investisseurs, si l'on en croit la récente levée de fonds de 52,5 millions de dollars que vient de réaliser la World Foundation, menée par Pantera Capital auprès de sociétés comme Bain Capital Crypto, la trésorerie axée sur le token WLD Eightco Holdings (ORBS), Selini Capital et Susquehanna Crypto.

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Un financement réalisé à l'aide d'une vente stratégique de tokens WLD natifs du projet World, accompagnés d'une période de blocage d'une année, « destinés à une utilisation au sein du World Network, sans intérêts d'investissement ou droits sur les bénéfices ou les rendements », ni aucune participation dans la société Tools for Humanity qui gère le projet World.

Le besoin d'une preuve d'humanité (Proof of Human) devient de plus en plus évident à mesure que le développement de l'IA s'accélère, et nous le constatons à travers l'afflux d'intérêt et d'adoption de la part des entreprises. Nous sommes ravis de continuer à soutenir la mission de World à ce moment charnière de sa croissance. Cosmo Jiang, associé général chez Pantera Capital

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« La confiance et la fiabilité des plateformes numériques sont sur le point de vaciller »

Selon le communiqué du projet World, ce financement servira principalement à déployer la technologie World ID, son système d'identité numérique, « sur les plateformes grand public, les services numériques destinés aux entreprises et le Web des agents IA ».

Mais le véritable objectif semble plus précisément résider dans le fait de lutter contre la prolifération des deepfakes, des faux profils et autres usurpations d'identités très largement simplifiées grâce à l'IA, au point de permettre aux responsables de World d'affirmer que « la confiance et la fiabilité des plateformes numériques sont sur le point de vaciller ».

📰 Sam Altman lance World ID 4.0 : une identité numérique pour prouver que vous êtes humain

À mesure que les agents d'IA et les outils agentiques se multiplient, Internet, ainsi que les industries pesant plusieurs milliards de dollars qui en dépendent, auront besoin d'un moyen fiable de distinguer les humains des machines. Sans cela, les modèles publicitaires fondés sur de véritables vues et interactions perdent en fiabilité, les plateformes de rencontres sont envahies par des profils synthétiques, les systèmes de vote deviennent plus difficiles à vérifier, les places de marché dédiées aux créateurs peinent à identifier les œuvres originales et les appels vidéo deviennent vulnérables aux deepfakes et aux usurpations d'identité. World

Impossible de ne pas voir une certaine ironie dans cette situation, alors que Sam Altman, fondateur du géant de l'IA OpenAI (ChatGPT), figure également parmi les cofondateurs de World. Ou comment apporter le remède aux maux que l'on a soi même déclenchés...

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Source : Communiqué

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