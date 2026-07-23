L'action Soitec bondit de 24 % : pourquoi cette pépite française de l'IA affole la Bourse

L'action Soitec s'envole de plus de 24 % ce jeudi 23 juillet, à contre-courant d'un marché en repli. En cause : la publication surprise, avec une semaine d'avance, du chiffre d'affaires trimestriel de l'entreprise. Longtemps méconnue du grand public, cette pépite française de la photonique est en train de devenir un maillon de l'industrie de l'IA ? Comment expliquer cette envolée ?

Pourquoi l'action Soitec s'envole-t-elle ?

Soitec devait publier son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026-2027 le 28 juillet mais a décidé de communiquer dès le 22 juillet au soir, invoquant « la nette amélioration de la visibilité » sur son activité Photonics-SOI. Une entreprise cotée n'avance pas sa communication financière sans raison : le signal, à lui seul, était favorable.

Ainsi, le chiffre d'affaires trimestriel de Soitec ressort à 113 millions d'euros, en hausse de 23 % sur un an, très au-dessus de l'objectif d'environ 15 % que s'était fixé la direction en mai dernier. Le moteur est identifié sans ambiguïté : les ventes de Photonics-SOI ont doublé en un an.

Résultat : l'action Soitec grimpe de près de 24 % en moins de 24 heures, après avoir clôturé la séance du 22 juillet à 96,04 € et s'échange aujourd'hui à près de 119 €.

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Pour comprendre l'enthousiasme du marché, il faut revenir à ce que fabrique réellement Soitec. L'entreprise ne produit pas de puces électroniques : elle fabrique les wafers, ces plaques de silicium sur lesquelles les fondeurs gravent ensuite les puces.

Sa spécialité, ce sont les substrats dits d'ingénierie, bien plus complexes et bien plus chers que les plaques de silicium classiques, sur lesquels une couche isolante est glissée sous la couche active. C'est la technologie SOI (Silicon-On-Insulator, ou silicium sur isolant), dont le groupe est le leader mondial.

Le Photonics-SOI en est la déclinaison destinée à la photonique sur silicium, c'est-à-dire l'art de graver sur une puce non seulement des transistors, mais aussi des circuits capables de transporter de la lumière. Ces puces optiques équipent les émetteurs-récepteurs qui relient entre eux les serveurs des centres de données.

Or, ce maillon est devenu le principal goulot d'étranglement de l'IA. Entraîner un modèle suppose de faire dialoguer des dizaines de milliers de processeurs à très haut débit, et les liaisons électriques classiques atteignent leurs limites physiques : au-delà d'un certain seuil, elles consomment trop d'énergie et dissipent trop de chaleur. D'où le basculement de l'industrie vers les interconnexions optiques, qui transmettent l'information par la lumière.

Résultat, la structure même du groupe a basculé en un an. L'activité Edge & Cloud AI représente désormais 57 % du chiffre d'affaires (65 M€, + 46 %), devant les Communications mobiles, tombées à 34 % (39 M€, - 10 %), et l'Automobile & Industrie à 8 % (10 M€). Il y a douze mois encore, le smartphone était le premier marché de Soitec : c'est désormais l'intelligence artificielle.

Voici le détail du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026-2027 de Soitec 👇

Activité T1 2026-2027 T1 2025-2026 Évolution Edge & Cloud AI 65 M€ 44 M€ + 46 % Communications mobiles 39 M€ 43 M€ - 10 % Automobile & Industrie 10 M€ 5 M€ + 108 % Chiffre d'affaires total 113 M€ 92 M€ + 23 %

Des perspectives relevées, une usine qualifiée à Singapour

Au-delà du trimestre écoulé, c'est surtout la trajectoire annoncée qui a déclenché l'envolée de l'action Soitec. Soitec anticipe désormais une croissance de plus de 30 % au 2e trimestre, et table sur un chiffre d'affaires Photonics-SOI plus de deux fois supérieur sur l'ensemble de l'exercice 2026-2027 à celui de l'exercice précédent, qui dépassait légèrement 100 millions de dollars.

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Le groupe assortit toutefois cette prévision d'une réserve explicite : elle vaut « sous réserve de l'absence de perturbation majeure sur le marché de l'intelligence artificielle ». Une précaution qui rappelle à quel point le dossier est désormais indexé sur un seul cycle d'investissement.

Deux éléments crédibilisent néanmoins cette visibilité. D'abord, Soitec signe des engagements pluriannuels assortis d'acomptes avec un nombre croissant de clients : ces derniers paient donc d'avance pour réserver de la capacité de production, un signe de tension sur l'offre et un gage de revenus au-delà de l'exercice en cours.

Ensuite, son usine de Singapour vient d'être qualifiée auprès de premiers clients pour la production en grande série de Photonics-SOI en 300 mm. Cette étape lève une inquiétude récurrente sur le dossier : la capacité industrielle du groupe à produire assez vite pour absorber la demande.

Reste un point que cette publication ne tranche pas : elle ne portait que sur le chiffre d'affaires, sans aucun indicateur de rentabilité. Soitec sort d'un exercice clos sur une perte nette de 220 millions d'euros et la direction a prévenu que les marges de 2026-2027 resteraient pénalisées par un faible taux d'utilisation des usines. Les résultats du 1er semestre, attendus le 18 novembre 2026, diront si la croissance retrouvée se traduit enfin en bénéfices.

👉 Pour aller plus loin, retrouvez notre analyse complète : faut-il acheter l'action Soitec ?

Source : Communiqué de Soitec

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