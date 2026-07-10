Bitpanda lance le margin trading sur les actions et ETF : une première en Europe avec un levier jusqu'à x20

Bitpanda franchit une nouvelle étape et devient la première plateforme en Europe à proposer le trading sur marge sur des actions et des ETF réels. Avec plus de 875 actifs éligibles et un effet de levier allant jusqu'à x20, la plateforme ouvre un segment inédit sur le marché européen. Découvrez toutes les particularités de cette nouvelle fonctionnalité.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Bitpanda (en savoir plus)

Du margin trading sur plus de 875 actions et ETF

Le 8 juillet 2026, Bitpanda a activé une fonctionnalité de trading sur marge dédiée aux actions et aux ETF avec un effet de levier pouvant grimper jusqu'à x20. La plateforme devient ainsi le premier acteur européen à ouvrir ce type de service, quelques mois après avoir lancé le même mécanisme sur les cryptomonnaies.

Au total, plus de 875 actions, ETF et ETC sont éligibles, avec des noms comme Nvidia, Apple ou encore Tesla. Le niveau de levier dépend de chaque actif : le plafond de x20 est réservé aux valeurs les plus liquides, les autres titres se voyant appliquer des ratios plus faibles.

À titre d'illustration, 500 euros de capital permettent de piloter une position de 10 000 euros sur un actif éligible au levier maximal. Le potentiel de gain est démultiplié dans les mêmes proportions que le risque de perte.

La spécificité de l'offre tient au sous-jacent. Les solutions à effet de levier ouvertes aux particuliers en Europe reposent presque toujours sur des produits dérivés, au premier rang desquels les contrats sur différence (CFD). Ici, la position porte sur l'action, l'ETF ou l'ETC lui-même : vous conservez une exposition directe à 100 % au titre, sans passer par un instrument synthétique ni supporter le risque de contrepartie associé.

Ce choix distingue nettement Bitpanda de la concurrence. Les courtiers spécialisés dans les CFD limitent le plus souvent le levier sur actions individuelles à x5. Bitpanda pousse le curseur jusqu'à x20 et, à ce jour, aucune autre plateforme européenne ne propose de trading sur marge portant sur des titres détenus en propre.

Se lancer dans le margin trading d'actions réelles avec Bitpanda

Quels frais pour le margin trading sur actions ?

La grille tarifaire mise en place pour ce lancement se veut compétitive, sans frais à l'ouverture et sans spreads cachés 👇

Type de frais Montant Achat (ouverture de position) 0 € (jusqu'à fin 2026) Vente (clôture) 1 € Financement (calculé toutes les 4 heures) Jours 1 à 60 : 0,18 % / jour Jours 61 à 100 : 0,12 % / jour Jours 101 à 180 : 0,06 % / jour À partir du jour 181 : 0,0312 % / jour Liquidation 1 % Dépôts Gratuits et instantanés

Les frais de financement étant dégressifs, leur taux baisse à mesure que la position reste ouverte. Un point à garder en tête : une position sur marge peut se conserver plusieurs jours, mais ces frais courent toutes les 4 heures et rognent progressivement le rendement.

Le suivi du risque en temps réel

En trading, le levier accroît le potentiel de gain autant que l'ampleur des pertes possibles. Pour aider l'utilisateur à garder la main, Bitpanda a intégré plusieurs repères dans l'application comme le « Margin Meter » qui affiche en continu le risque de liquidation et la marge de maintenance à respecter, les seuils de liquidation restent visibles même en cas de forte volatilité et des alertes préviennent quand une position s'approche du point de rupture.

L'offre embarque aussi des ordres take-profit et stop-loss qui clôturent automatiquement une position à un niveau défini pour sécuriser un gain ou plafonner une perte. Seules les positions longues sont pour l'instant proposées, la vente à découvert étant prévue dans une prochaine mise à jour.

Côté fonctionnement, chaque position suppose d'emprunter des E-Token en euros (EURCV) auprès de Bitpanda. Vous placez en garantie les titres achetés ainsi que d'autres actifs de votre compte, comme des cryptomonnaies. Pour une vue d'ensemble de la plateforme, de son catalogue et de ses tarifs, vous pouvez consulter notre avis complet sur Bitpanda.

Une pièce supplémentaire dans une offre multi-actifs

Ce lancement prolonge la trajectoire de Bitpanda, qui cherche à réunir toutes les classes d'actifs dans une seule application. La plateforme revendique plus de 7 millions d'utilisateurs enregistrés et donne accès à plus de 650 cryptomonnaies, plus de 10 500 actions et ETF, une trentaine de matières premières et métaux précieux, du staking ainsi qu'une carte de débit.

Sur le terrain réglementaire, Bitpanda a obtenu une licence MiCAR pour son activité crypto bien avant l'échéance du 1er juillet 2026, date à laquelle plusieurs plateformes non agréées ont dû cesser de servir leurs clients français.

Bitpanda insiste sur un point : le margin trading est un produit qui vise en priorité les investisseurs expérimentés. Le levier peut amplifier un gain, mais il amplifie tout autant une perte, qui peut dépasser le capital engagé. Une approche mesurée passe par des leviers faibles, de petits montants et des fonds dont vous n'avez pas un besoin impératif.

Se lancer dans le margin trading d'actions réelles avec Bitpanda

Les pertes peuvent dépasser votre investissement. Le trading sur marge sur actions, ETF et ETC implique l'emprunt d'EURCV auprès de Bitpanda GmbH (service non réglementé). Des frais quotidiens s'appliquent. Service d'exécution uniquement fourni par Bitpanda Financial Services GmbH. Veuillez consulter les documents d'information spécifiques aux risques.

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Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.