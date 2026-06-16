IPO de SpaceX : derrière Elon Musk, voici ceux qui en profitent le plus

L'introduction en bourse de SpaceX, la plus importante de l'histoire, a créé une fortune colossale répartie entre un cercle restreint d'investisseurs et de salariés. Derrière Elon Musk, qui conserve le contrôle écrasant de l'entreprise, qui sont les grands gagnants de cette opération ? Tour d'horizon des fonds et des individus qui en profitent le plus.

Les fonds et investisseurs institutionnels les plus exposés

Au sommet de la liste figure Alphabet, la maison mère de Google. Entré au capital dès 2015, lors d'un tour de table mené avec Fidelity, le géant de la tech détiendrait aujourd'hui entre 5 et 7,5 % de SpaceX, ce qui en fait de loin le plus important investisseur des débuts.

Vient ensuite Valor Equity Partners, le fonds d'Antonio Gracias, proche de longue date d'Elon Musk et membre du conseil d'administration de SpaceX. Avec une participation estimée autour de 3,8 %, il s'agit de l'un des plus importants actionnaires après Musk lui-même.

Founders Fund, le fonds cofondé par Peter Thiel et Luke Nosek, fait également partie des tout premiers à avoir cru en SpaceX avec un investissement dès 2008. Sa participation est estimée entre 1,5 et 3,5 %, à laquelle s'ajoute le holding personnel de Luke Nosek. De son côté, Fidelity, à travers ses différents fonds, cumulerait une exposition de l'ordre de 3 à 5 %.

Parmi les autres soutiens historiques, on retrouve DFJ Growth et son associé Steve Jurvetson avec plus de 2 % du capital. Des fonds entrés plus tardivement, comme Sequoia Capital et Andreessen Horowitz (a16z), détiennent eux aussi des participations significatives. Au total, près de 400 fonds de capital-risque figureraient au capital de SpaceX, la plupart avec de petites parts, à l'image de Baron Capital (environ 0,2 %).

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Les grands gagnants individuels

Le premier bénéficiaire reste, sans surprise, Elon Musk. Après l'IPO, il conserve environ 42 à 46 % du capital et surtout près de 82 à 85 % des droits de vote, grâce à ses actions de catégorie B à droits de vote multiples. Un verrouillage qui lui assure le contrôle total de l'entreprise.

Du côté des dirigeants, Bret Johnsen, directeur financier de SpaceX depuis 2011, fait figure de grand gagnant discret. Recruté par Musk en partie pour préparer cette introduction en bourse, il détiendrait environ 9,6 millions d'actions, de quoi rejoindre le club des milliardaires.

L'autre figure marquante est Tom Mueller, le tout premier employé de SpaceX recruté en 2002. Concepteur des moteurs Merlin, il a conservé sa participation d'environ 0,06 % après son départ fin 2020, une fraction infime devenue une fortune considérable avec l'IPO.

À ces dirigeants s'ajoutent plusieurs grandes fortunes personnelles. Le cas le plus inattendu est celui de Jack Dorsey, cofondateur de Twitter et patron de Block. Lorsqu'Elon Musk a racheté Twitter en 2022, Dorsey n'a pas encaissé sa participation : il l'a intégralement convertie en parts de la société de Musk. Ce pari l'a suivi sur toute la chaîne, X devenant xAI, puis xAI fusionnant avec SpaceX, si bien que l'IPO a fini par tout matérialiser. Sa participation est estimée autour de 0,12 % du capital.

Le prince saoudien Alwaleed bin Talal détiendrait quant à lui environ 0,28 % et le fondateur d'Oracle, Larry Ellison, environ 0,15 %.

Au-delà de ces noms, l'opération aura un effet de cascade : plus de 4 400 employés actuels et anciens deviendraient millionnaires, dont environ 400 avec une participation supérieure à 100 millions de dollars.

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Une fortune en partie sur le papier

La majorité de ces gains restent latents et soumis à des périodes de blocage (lock-up). Les employés et dirigeants sont soumis à un calendrier de libération échelonné, tandis qu'Elon Musk est bloqué pendant 366 jours. Personne ne pourra donc vendre massivement à court terme et la valeur réelle de ces participations dépendra du cours de l'action au fil des prochains mois.

À noter enfin que les pourcentages cités ici sont des estimations croisées : le détail complet n'étant pas intégralement public, seules les participations supérieures à 5 % et celles des membres du conseil sont clairement détaillées dans les documents officiels.

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Source : Forbes

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