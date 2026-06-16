L'employé n°1 de SpaceX touche le jackpot : 1,5 milliard $ pour seulement 0,06 % des actions

Derrière Elon Musk, l'introduction en bourse de SpaceX a créé toute une vague de nouveaux fortunés. Parmi eux, un nom revient en particulier : Tom Mueller, le tout premier employé de l'entreprise. Sa participation, en apparence minuscule (0,06 % du capital), est désormais valorisée à près de 1,5 milliard de dollars. Retour sur le parcours de l'homme qui a construit les moteurs de SpaceX.

Comment 0,06 % de SpaceX valent près de 1,5 milliard de dollars

Recruté en 2002 par Elon Musk, rencontré via un club de fusées amateurs, Tom Mueller est considéré comme le tout premier employé de SpaceX. Ingénieur en propulsion, il a dirigé le développement des moteurs Merlin (qui équipent les fusées Falcon 1 et Falcon 9), mais aussi des moteurs Kestrel et Draco/SuperDraco et a contribué aux premiers concepts du futur Raptor qui propulse aujourd'hui Starship.

C'est en grande partie grâce à son travail que SpaceX a rendu ses lanceurs réutilisables et a fait chuter le coût d'accès à l'orbite, le pilier du succès de l'entreprise. Après être resté VP puis CTO Propulsion jusqu'en 2019-2020, il quitte SpaceX fin 2020. Mais il en conserve ses actions, ce qui le place aujourd'hui parmi les grands bénéficiaires de l'introduction en Bourse de SpaceX.

Selon Forbes, Tom Mueller détenait environ 0,06 % du capital de SpaceX au moment de l'IPO. Une fraction infime en apparence, mais qui prend une tout autre dimension à l'échelle de la valorisation de l'entreprise.

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Au prix d'introduction de 135 dollars, qui valorisait SpaceX à 1 770 milliards de dollars, cette participation ressortait à environ 1,06 milliard de dollars. À la clôture du premier jour de cotation, à 166,85 dollars, elle atteignait déjà près de 1,31 milliard. Et au 16 juin, avec une action qui s'échange autour de 192,50 dollars (soit une valorisation d'environ 2 520 milliards de dollars), la part de Mueller est désormais estimée à près de 1,5 milliard de dollars.

Une précision importante toutefois : il s'agit d'un gain latent. Ce montant n'est qu'une estimation de sa fortune à un instant T calculée sur le cours actuel de l'action SpaceX. Tant que Tom Mueller n'a pas vendu ses parts, rien n'est concrétisé : personne ne connaît le prix auquel l'action s'échangera lorsqu'il pourra réellement céder ses titres, ni même s'il choisira de les vendre.

Tom Mueller incarne malgré tout parfaitement la promesse que faisait Elon Musk à ses premiers salariés. « Elon disait toujours : ton salaire, c'est une chose, mais c'est l'equity qui finira par valoir quelque chose. Et on se disait tous : ouais, un jour peut-être. Ce jour est arrivé », a-t-il raconté auprès de Forbes.

De plus, l'IPO de SpaceX n'a pas fait de Tom Mueller un milliardaire parti de rien. Selon Forbes, il avait déjà rejoint la liste des milliardaires au printemps 2026 avant même l'introduction en bourse avec une fortune estimée autour de 1,7 milliard de dollars.

Cette fortune vient, d'une part, de sa participation dans SpaceX, déjà valorisée à un niveau élevé sur les marchés privés en anticipation de l'IPO. Et d'autre part, l'entreprise qu'il dirige depuis son départ : Impulse Space, fondée en 2021 et spécialisée dans le transfert de satellites d'une orbite à l'autre. Cette entreprise est aujourd'hui valorisée à environ 4,3 milliards de dollars et Mueller en détient environ 21 %, soit près de 900 millions de dollars.

Une fortune encore largement bloquée par le lock-up

Cette richesse reste, pour l'essentiel, théorique à ce stade, et c'est aussi pour une raison réglementaire. Comme les autres employés et investisseurs historiques, Tom Mueller est soumis à une période de blocage (lock-up) et SpaceX a opté pour un schéma échelonné plutôt que le classique blocage uniforme de 180 jours.

Pour Tom Mueller, la libération de ses titres se fait par tranches : des portions deviennent cessibles après 70, 90, 105, 120 et 135 jours de cotation, puis une part plus importante après la publication des premiers résultats trimestriels. Elon Musk et certains investisseurs majeurs sont, eux, soumis à un blocage plus long de 366 jours.

Concrètement, Tom Mueller ne peut pas transformer immédiatement l'intégralité de sa participation en liquidités. Ce dispositif vise précisément à éviter une vente massive qui ferait s'effondrer le cours dans les premiers jours. C'est aussi ce qui rend son gain purement latent : sa fortune dépendra du cours de l'action au moment où ses fenêtres de vente s'ouvriront.

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Des milliers d'autres gagnants

Tom Mueller est loin d'être le seul à profiter de l'introduction en Bourse de SpaceX. Selon plusieurs sources, au moins 4 000 employés actuels et anciens de SpaceX détenaient au moment de l'IPO une participation valant plus d'un million de dollars.

Le directeur financier Bret Johnsen, aux commandes des finances de SpaceX depuis environ 14 ans, devrait également devenir milliardaire s'il revend ses actions lorsque la période de blocage prendra fin et s'il le cours de l'action se maintient au-dessus du prix de lancement.

Au total, cette introduction en bourse historique aura transformé une large partie des premiers employés de SpaceX en millionnaires, voire en milliardaires, 24 ans après la création de l'entreprise.

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Source : Forbes

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