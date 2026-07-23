119,8 milliards de dollars de revenus : Alphabet (Google) ne connaît pas la crise malgré une nouvelle amende

Google Cloud et l'IA continuent de tirer la croissance d'Alphabet vers le haut. La maison mère de Google a publié mercredi des résultats trimestriels qui dépassent les attentes des analystes. Mais l'action a chuté après clôture face à une prévision de hausse des dépenses d'investissement pour l'année.

Un chiffre d'affaires record porté par le cloud et la publicité

Alphabet a enregistré 119,8 milliards de dollars de revenus au deuxième trimestre 2026, en hausse de 24% sur un an. Cela correspond à un douzième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. Ce résultat dépasse largement les 116,93 milliards de dollars attendus par les analystes interrogés par LSEG.

Google Cloud a été le principal moteur de cette performance, avec des revenus bondissant de 82% à 24,8 milliards de dollars. Sans surprise, la division est portée par la demande en infrastructures et solutions d'intelligence artificielle pour les entreprises.

Le bénéfice opérationnel de la division cloud a plus que triplé, passant de 2,8 à 8,8 milliards de dollars, tandis que son carnet de commandes a grimpé de plus de 50 milliards de dollars sur le seul trimestre, pour atteindre 514 milliards de dollars.

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La recherche n'est pas en reste avec une hausse de 17% à 63,3 milliards de dollars, tandis que les revenus publicitaires de YouTube ont progressé à 11,06 milliards de dollars. Le bénéfice net a bondi de 298% à 112,1 milliards de dollars

Il faut cependant souligner que ce dernier chiffre est gonflé par une plus-value exceptionnelle d'environ 98 milliards de dollars liée aux participations du groupe, notamment dans Anthropic.

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Une envolée des dépenses qui inquiète cependant les investisseurs

Malgré ces résultats supérieurs aux attentes, l'action Alphabet (GOOG) a reculé après la clôture des marchés. Les investisseurs se montrent semble-t-il préoccupés par la trajectoire des dépenses plutôt que par les ventes elles-mêmes.

Le groupe a en effet relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 jusqu'à 205 milliards de dollars, contre des prévisions précédentes plus basses. Alphabet a par ailleurs prévenu que ces montants continueraient d'augmenter en 2027.

Ce trimestre, les dépenses d'investissement du groupe ont doublé pour atteindre 44,9 milliards de dollars. Cette hausse est largement basée sur le développement des capacités d'infrastructure liées à l'intelligence artificielle.

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Conséquence directe de ce choix, le flux de trésorerie disponible est devenu nettement négatif, à -5,9 milliards de dollars. Mais l'appétit d'Alphabet pour l'IA ne faibilit pas, et le géant mise tout sur ce qu'il considère comme son avenir. En France, Google a officiellement lancé ce mercredi les Aperçus IA (AI Overviews) et le Mode IA dans son moteur de recherche, deux ans après leur déploiement initial aux États-Unis.

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Encore de nouvelles amendes en Europe

Nous apprenons aujourd'hui que Google s'est vu infliger par l'Union européenne 890 millions d'euros d'amende pour atteinte à la concurrence.

Deux sanctions : une première avoir favorisé ses services dans son moteur de recherche (460 millions d'euros) et une seconde concernant son magasin d'applications, où Google aurait empêché les développeurs de rediriger les utilisateurs vers des offres extérieures à son écosystème (430 millions d'euros).

Cela n'a pas manqué de faire réagir Donald Trump et Washington qui le ciblage injuste des gros acteurs technologiques américains.

Ce n'est pas une première, en septembre 2025, Bruxelles avait déjà infligé une amende de 2,95 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante dans la publicité en ligne, sans compter les sanctions historiques liées à Android et à Google Shopping.

Google conteste cette décision et dénonce la dégradation de la qualité des services de Google pour les internautes européens. La société américaine dispose de 60 jours pour se conformer aux sanctions sous peine de nouvelles amendes.

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Source : AP News, Le Monde

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