Une action tokenisée de Google à 27 800 dollars ? Il exploite une faille et repart avec 403 000 dollars

Alors que le marché des actions tokenisées gagne toujours plus de parts de marché, une attaque vient de cibler le protocole Edel Finance spécialisé dans le prêt et l’emprunt de ces tokens. Une manipulation du wGOOGLx qui a permis de multiplier sa valeur par 78, entraînant une dette irrécouvrable de 403 000 dollars.

Une valeur de l'action tokenisée wGOOGLx multipliée par 78

Qu'il s'agisse de versions pré-IPO ou de répliques numériques associées à des sociétés populaires, les actions tokenisées redéfinissent les limites jusque-là imposées par leurs versions traditionnelles, notamment en offrant à leurs détenteurs une plus grande flexibilité et des horaires de trading ininterrompus.

Une option toutefois encore sujette à certains blocages, comme dans le récent cas de la société leader de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic qui a affirmé sa volonté de freiner l'expansion de ce marché secondaire non consenti, déclenchant aussitôt un effondrement de 30 % de l'action pré-IPO concernée.

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Et que dire du protocole Edel Finance - spécialisé dans le prêt et l'emprunt d'actions tokenisées de Google, Apple, Tesla et autres géants de la tech - alors qu'une exploitation de faille vient de lui faire perdre l'équivalent de 403 000 dollars sous la forme d'une dette irrécouvrable, suite à « une manipulation du taux de change des xStocks encapsulés wGOOGLx et GOOGLx ».

En effet, ces actions tokenisées de Google reproduites sous la forme de wrapped tokens ont été la cible d'une activité malveillante, entraînant le dépôt en collatéral de wGOOGLx dont la valeur avait été préalablement - et artificiellement - multipliée par 78, soit 27 800 dollars par token au lieu des 360 dollars actuels, afin de procéder à des emprunts d'actifs bien réels.

L'attaquant a utilisé cette valeur artificiellement gonflée comme garantie pour emprunter des fonds, générant environ 403 000 dollars de dette irrécouvrable pour le protocole. Immédiatement après la détection de cette exploitation, l'équipe Edel a mis en pause l'ensemble des contrats V1, tout en conservant l'ensemble des données pertinentes afin de déterminer les soldes affectés en vue de leur restauration. Edel Finance

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Aucun déposant ne subira de perte à la suite de cet incident

Dans les faits, et dans l'attente de la publication du post-mortem d'Edel Finance, il semble que l'attaquant ait réussi à faire croire au protocole que la valeur du wGOOGLx correspondait à 78 GOOGLx, alors que leur taux de change devait être en toute logique de 1 pour 1.

Une faille qui ne semble pas se situer du côté des oracles de Chainlink utilisés par Edel Finance, en charge de délivrer l'évolution des prix en temps réel, mais plus probablement du côté de la technique d'encapsulage de ces tokens, permettant d'interférer dans la procédure de change sans toutefois modifier le flux de prix sous-jacent.

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Suite à cette affaire, Edel Finance a contacté le hacker afin de trouver un accord de type white hat, tout en déclenchant dans le même temps la surveillance des fonds déplacés en collaboration avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les acteurs concernés.

Le protocole indique qu'aucun déposant ne subira de perte à la suite de cet incident, car Edel Finance « prendra intégralement en charge la dette irrécouvrable et restaurera les soldes à 100 % ».

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Source : Edel Finance

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