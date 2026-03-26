Google a posé une date limite à laquelle l’entreprise souhaite être résistante à l’informatique quantique : 2029. C’est une accélération, qui témoigne du risque perçu pour le secteur de la Tech et des cryptomonnaies.

2029 : date limite pour le risque quantique selon Google

« Les frontières du quantique sont peut-être plus proches qu’il n’y paraît. » C’est ainsi que Google commence sa note de blog annonçant une accélération dans sa protection contre le risque quantique. Heather Adkins, VP Ingénierie Sécurité et Sophie Schmieg, Ingénieure Cryptographie Senior expliquent que le géant de la Tech a décidé de poser une date limite en ce qui concerne la cryptographie post-quantique (PQC).

Les ordinateurs quantiques représenteront une menace significative pour les normes cryptographiques actuelles, et en particulier pour le chiffrement et les signatures numériques.

💡 Pour aller plus loin – L’informatique quantique pourrait-elle faire tomber Bitcoin ?

2029 est donc la nouvelle date limite de Google, qui espère que toutes ses technologies de chiffrement seront à jour d’ici là :

En tant que pionnier dans les domaines du quantique et de la PQC, il nous incombe de montrer l’exemple et de partager un calendrier ambitieux. Ce faisant, nous espérons apporter la clarté et l’urgence nécessaires pour accélérer les transitions numériques – non seulement chez Google, mais aussi à l’échelle de l’industrie.

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Cryptomonnaies et risque quantique

Le risque quantique s’applique à toutes les technologies du numérique et revêt une importance particulière dans le domaine de la sécurisation des biens et actifs. Les cryptomonnaies en particulier doivent s’adapter dans les prochaines années. Déjà, Ethereum a fait du risque quantique une « priorité » de 2026. Un centre de ressources dédié et open source a par ailleurs été lancé cette semaine par la Fondation Ethereum :

Nous ne pensons pas qu’un ordinateur quantique capable de contourner la cryptographie soit imminent. Mais la migration d’un protocole décentralisé et mondial nécessite des années de coordination, d’ingénierie et de vérification formelle. Le travail doit commencer bien avant que la menace ne se concrétise.

Du côté de Bitcoin, un premier rempart, le BIP-360, a été proposé pour contrer le risque quantique. De son côté, Strategy a également lancé un programme de sécurité en février dernier, soulignant la nécessité d’avoir un bon timing :

Il faut aborder [ces risques] au bon moment : ni trop tôt ni trop tard. Car trop tôt, on ne dispose probablement pas encore de la bonne technologie ; et trop tard, on s’expose excessivement en acceptant des risques qu’on ne devrait pas accepter.

🌐 Dans l’actualité – Menace quantique : la communauté Bitcoin sous-estime-t-elle le risque d’un hack de la blockchain ?

Pour l’écosystème, c’est un enjeu de taille : un chercheur de Coinbase estimait en début d’année qu’un tiers des adresses Bitcoin seraient exposées à une menace quantique réelle. Or si celle-ci ne va pas surgir brutalement, il est quand même nécessaire de poser les jalons pour la sécurisation du secteur des cryptomonnaies.

Source : Google

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