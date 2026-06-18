Coinbase propose désormais des actions tokenisées, le trading d'options et bien d'autres choses

Dans le cadre de son ouverture toujours plus importante à la finance traditionnelle, la plateforme Coinbase annonce l’arrivée de nouveaux produits, comme le trading d’options pour les cryptomonnaies et les actions, mais également de « véritables actions tokenisées ». On fait le point…

Coinbase annonce une « mise à jour système » d'envergure

Comme bon nombre de ses concurrentes, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase opère actuellement une mutation stratégique afin de devenir une application financière complète présentée comme un « everything exchange », également ouverte aux produits disponibles dans la finance traditionnelle.

Une dynamique qui a récemment coïncidé avec le lancement de contrats perpétuels pré-IPO afin de surfer sur le succès sans précédent de l'introduction en bourse de SpaceX, tout en se préparant à celles des géants de l'intelligence artificielle OpenAI et Anthropic.

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Mais cette étape en annonçait apparemment d'autres, si l'on en croit la récente annonce d'une « mise à jour système » qui inclut notamment un nouveau conseiller Coinbase Advisor alimenté par l'IA (enregistré auprès de la SEC en tant que conseiller en investissement), une liquidité unifiée au niveau mondial sur ses offres crypto et dérivées spot, des indices boursiers thématiques, une plus grande accessibilité à sa carte Coinbase One et l'ouverture du trading d'options pour la crypto et les actions.

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De véritables actions tokenisées adossées à des actifs réels

L'occasion pour son fondateur et actuel CEO, Brian Armstrong, de faire la promotion des actions tokenisées désormais disponibles sur son exchange, qu'il présente comme une part réelle de l'entreprise concernée inscrite on-chain, à la différence de certains de ses concurrents.

Pour la première fois, il s’agit de véritables actions tokenisées adossées à des actifs réels avec un ratio 1:1. Vous détenez réellement une part de l’entreprise directement sur la blockchain, à la différence des autres solutions actuellement disponibles qui reposent généralement sur une forme de produit dérivé ou de reconnaissance de dette (IOU). Brian Armstrong

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De quoi permettre à Coinbase de se présenter comme « un endroit initialement dédié à l'achat de Bitcoin, désormais en capacité de gérer toute votre vie financière », même si une part importante de ces offres restent pour le moment inaccessibles aux investisseurs européens.

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Source : Coinbase

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