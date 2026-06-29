La Corée du Sud a dévoilé ce lundi un plan d’investissement massif dans l'IA, les semi-conducteurs et la robotique. Porté par Samsung et SK Hynix, il vise à faire du pays un leader mondial dans ces domaines.

Un plan de plus de 880 milliards de dollars pour accélérer dans la course à l'IA

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a présenté ce lundi un vaste programme d'investissements destiné à faire de la Corée du Sud l'un des leaders mondiaux des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Au total, le plan prévoit plus de 880 milliards de dollars d'investissements, soit environ 775 milliards d'euros, répartis sur plusieurs années.

Baptisée « Three Mega Projects », cette stratégie repose sur trois axes prioritaires que le président décrit comme les piliers d'un « grand bond en avant » : les semi-conducteurs, l'IA physique (robotique) et les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

Nous devons sécuriser les technologies clés de l'IA plus rapidement que n'importe quel autre pays. Lee Jae-myung, président Sud-Coréen

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Samsung et SK Group investissent des sommes record

Présents lors de cette allocution, Lee Jae-yong, président de Samsung, et Chey Tae-won, président de SK Group, joueront un rôle central dans cette stratégie. Samsung Group prévoit d'investir 1 730 milliards de dollars (environ 1 520 milliards d'euros) en Corée du Sud. Sur ce montant, 407 milliards de dollars (357 milliards d'euros) seront consacrés au développement des régions, dont 277 milliards de dollars (243 milliards d'euros) spécifiquement destinés à la région du Honam, dans le sud-ouest du pays.

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De son côté, SK Group a annoncé un plan de 716 milliards de dollars (environ 628 milliards d'euros), dont près de 260 milliards de dollars (228 milliards d'euros) seront investis dans le Honam afin d'en faire un centre majeur de production de semi-conducteurs de nouvelle génération.

À eux seuls, Samsung, SK Group et leurs partenaires industriels consacreront près de 518 milliards de dollars (environ 455 milliards d'euros) à la construction de quatre nouvelles usines de puces mémoire.

En parallèle, le gouvernement investira 53 milliards de dollars (environ 46 milliards d'euros) pour créer un pôle spécialisé dans le packaging avancé des semi-conducteurs dans la région de Chungcheong, au sud de Séoul. L'objectif est de désengorger les grands sites industriels de Yongin et de Pyeongtaek.

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Des centres de données géants pour soutenir l'IA

La Corée du Sud entend également accélérer le déploiement de ses infrastructures d'intelligence artificielle. Le pays vise une capacité de 8,4 gigawatts de centres de données d'ici 2029, puis 18,4 GW à l'horizon 2035.

Pour atteindre cet objectif, les investissements dépasseront 730 milliards de dollars (640 milliards d'euros) sur une dizaine d'années.

Cette montée en puissance intervient alors que la demande mondiale en puces électroniques explose, portée par les investissements massifs des géants américains comme Google, Amazon ou Meta, qui devraient consacrer ensemble près de 650 milliards de dollars (environ 570 milliards d'euros) à l'intelligence artificielle cette année. La hausse des coûts des composants a déjà conduit Apple et Microsoft à augmenter les prix de certains de leurs produits.

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Une stratégie industrielle et géopolitique

Au-delà de la compétition technologique avec Taïwan, la Chine ou le Japon, ce plan vise aussi à rééquilibrer le développement économique du pays. Longtemps moins favorisée, la région du Honam est appelée à devenir un nouveau pôle industriel de premier plan.

Pour les investisseurs, cette initiative illustre une tendance de fond : les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle sont désormais considérées comme des actifs stratégiques, au même titre que l'énergie ou la défense.

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Sources : BBC, Korea Herald

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