Cette grande banque de Corée choisit Solana pour ses transferts de fonds et ses règlements internationaux

La néo-banque très populaire en Corée du Sud Toss Bank annonce avoir choisi Solana afin de tester une infrastructure de transferts internationaux reposant sur la blockchain. Un projet pilote de preuve de concept (PoC) au centre duquel se trouvent les stablecoins. Mais ce n'est pas tout...

Toss Bank choisit Solana pour mener une preuve de concept

Malgré un marché crypto en perte de vitesse, la blockchain Solana poursuit ses améliorations et développements désormais très largement orientés vers la finance traditionnelle, à base d'actions tokenisées, d'agents IA et de paiements présentés comme ultra-rapides.

Une dynamique au sein de laquelle s'inscrivent également des acteurs financiers de renom, comme par exemple la néo-banque sud-coréenne Toss Bank qui vient d'annoncer la mise en place d'un partenariat afin de mener « un projet pilote de preuve de concept (PoC) pour les transferts internationaux avec Solana ».

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Une information reprise par le compte officiel de Solana sur le réseau X, qui indique comment « les 15 millions de clients de cette banque sud-coréenne pourront bénéficier d'une finance numérique mondiale plus rapide et plus économique » en utilisant sa blockchain, avec comme point central de ce développement : les stablecoins.

Toss Bank s'associe à la Fondation Solana pour tester une infrastructure de transferts internationaux basée sur la blockchain. L'objectif est de vérifier si les stablecoins peuvent être utilisés pour les envois de fonds internationaux, puis d'étendre la coopération à des services financiers de nouvelle génération, tels que les paiements et les crypto-actifs. Toss Bank

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Au programme : stablecoins, crypto et actifs tokenisés

Selon le communiqué de presse, ce partenariat représente le tout premier protocole d'accord stratégique (Memorandum of Understanding, MoU) conclu directement entre une banque sud-coréenne en ligne et la Fondation Solana, signé le 19 juin.

Le but ? Accompagner le développement d'une « infrastructure financière de nouvelle génération basée sur la blockchain », dont les trois premières étapes programmées consistent à évaluer l'intégration progressive de Solana à ses services financiers déjà existants :

Réalisation d'une preuve de concept (PoC) pour une infrastructure de transferts internationaux et de règlement basée sur Solana ;

Étude conjointe de modèles de paiement et de règlement utilisant la blockchain ;

Évaluation du potentiel de services financiers de nouvelle génération fondés sur les stablecoins et les crypto-actifs.

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Une fois les transferts internationaux testés et validés, Toss Bank envisage d'élargir ses explorations à d'autres options crypto, comme par exemple les actifs tokenisés et les crypto-actifs au sens large. Une démarche d'ouverture qui s'inscrit « dans le contexte des initiatives législatives en Corée du Sud visant à encadrer les stablecoins ».

Pour la présidente de la Fondation Solana, Lily Liu, ce nouveau partenariat devrait contribuer à « établir une nouvelle référence en matière de transferts internationaux plus rapides et plus fluides, en combinant la confiance associée à la finance traditionnelle avec l'efficacité de la technologie blockchain ».

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Sources : Solana, Communiqué de presse

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