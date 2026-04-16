Le ministère sud-coréen des Finances et de l'Économie vient d’annoncer le lancement d’un nouveau projet pilote basé sur les « deposit tokens ». Le but ? Optimiser les dépenses gouvernementales à l’aide de la blockchain.

Gérer les dépenses gouvernementales avec des « deposit tokens »

Le fait s'impose désormais jusque dans la finance traditionnelle. La blockchain permet de révolutionner la gestion des actifs classiques en leur offrant une dimension tokenisée capable de se jouer des contingences matérielles, des frontières et même - ou surtout - des horaires d'ouverture imposés par les acteurs financiers.

Une réalité qui semble avoir interpellé le ministère sud-coréen des Finances et de l'Économie, si l'on en croit son récent communiqué de presse officiel au sujet de la mise en place d'un projet pilote destiné à tester les « deposit tokens » pour ses dépenses gouvernementales.

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Une initiative nommée « Pilot project for the execution of state funds using blockchain-based digital currency » qui consiste dans les faits à revoir les règles applicables aux opérations financières associées à des fonctions officielles, actuellement soumises à l'émission de cartes de crédit ou de débit.

Suite au projet pilote de subventions publiques pour la construction d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, mené conjointement avec le ministère du Climat, de l'Énergie et de l'Environnement, ce projet marque la deuxième utilisation de la monnaie numérique et des deposit tokens pour l'exécution de fonds publics, et devrait servir de catalyseur pour la mise en œuvre à grande échelle des dépenses fiscales basées sur la blockchain. Communiqué officiel

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Améliorer la transparence et le contrôle des dépenses

Selon les termes du communiqué officiel, ce nouveau traitement des dépenses à l'aide de deposit tokens devrait permettre au gouvernement sud-coréen de « prédéfinir les horaires d'utilisation autorisés et les catégories de dépenses autorisées, ce qui renforce la transparence globale ».

Mais il va auparavant falloir revoir la loi actuelle sur la gestion du Trésor national qui « stipule que les dépenses de fonctionnement des administrations publiques doivent être réglées au moyen de cartes d'achat gouvernementales », grâce à la mise en place conjointe d'un cadre réglementaire expérimental dédié.

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Ce projet pilote utilise la technologie blockchain pour améliorer la transparence du traitement des dépenses professionnelles en prédéfinissant et en gérant les créneaux horaires et les secteurs d'activité disponibles lors de l'utilisation des deposit tokens. Il devrait également alléger les frais supportés par les petites entreprises grâce à un système de paiement sans intermédiaire. Communiqué officiel

Le ministère sud-coréen des Finances et de l'Économie doit encore sélectionner les entreprises qui participeront à ce projet pilote, avec un lancement programmé au cours du quatrième trimestre de cette année qui se concentrera initialement sur la ville de Sejong, avant une possible extension en fonction des résultats obtenus à d'autres localités, mais également à d'autres secteurs financiers, en lien à une révision des lois et réglementations associées.

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Source : Communiqué de presse

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