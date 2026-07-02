Solana (SOL) repasse les 80 $, pourquoi ?

Solana (SOL) reprend des couleurs et repasse au-dessus des 80 dollars. Le token profite d’un rebond global du marché après les propos rassurants du président de la Fed, mais aussi d’un catalyseur bien à lui : le lancement de World, un marché de prédiction 100 % on-chain intégré au wallet Phantom.

Solana (SOL) repasse la barre des 80 dollars

Après des semaines difficiles, le marché crypto respire. Le Solana (SOL) s’échange à 80,6 $, en hausse de 21 % sur la dernière semaine. La capitalisation du SOL grimpe autour de 47,77 milliards de dollars.

Ce rebond intervient dans le sillage du Bitcoin (BTC), repassé au-dessus des 61 000 $ après des commentaires jugés rassurants sur l’inflation du président de la Fed Kevin Warsh. Un soulagement bienvenu après un mois de juin compliqué pour l’ensemble du secteur.

Prudence toutefois sur la lecture technique. La crypto SOL évolue encore sous ses moyennes mobiles (EMA) à 100 et 200 jours, autour de 82 et 97 $ qui restent au-dessus du prix actuel. La tendance de fond n’a pas encore basculé côté haussier.

Sur le plan des fondamentaux, la dynamique est nettement plus solide que sur le prix. La valeur totale des actifs du monde réel (RWA) tokenisés sur Solana (obligations, immobilier, actions) a atteint un nouveau record de 3,4 milliards de dollars.

Solana's RWA ecosystem hit a new ATH: $3.4B+ in total value pic.twitter.com/vYunG2mFDQ — Solana (@solana) July 2, 2026

Un chiffre qui a presque quadruplé depuis janvier 2026, où il ne dépassait pas 873 millions. Solana se hisse ainsi à la 3e place mondiale du secteur, derrière Ethereum (15,9 milliards) et BNB Chain (4 milliards), portée par des institutions comme Citigroup et Ondo Finance.

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World, une nouvelle plateforme de prédiction 100% on-chain

Au-delà du contexte macro, Solana bénéficie d’un coup de projecteur bien à lui. Un nouveau marché de prédiction entièrement on-chain, appelé World, a été lancé le 1er juillet, disponible sur World.xyz et dans le wallet Phantom sur iOS, Android et desktop. Le projet avait entretenu le mystère pendant des semaines sur X, alimentant les spéculations.

Les utilisateurs peuvent trader des contrats liés aux prix des cryptos et à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, avec d’autres marchés sur le sport, la géopolitique et la macroéconomie prévus prochainement. Le timing est stratégique car la compétition est entrée en phase à élimination directe, la plus suivie du tournoi, avec la finale prévue le 19 juillet.

Point important pour les utilisateurs, la plateforme est non-custodiale. World est un marché de prédiction où les utilisateurs peuvent trader directement depuis leurs wallets Solana et où les fonds ne bougent que lorsqu’ils entrent dans un marché. Positions, règlement et remboursements se font on-chain.

Le règlement s’effectue via le stablecoin CASH de Phantom, permettant aux positions gagnantes d’être automatiquement rachetées à l’intérieur du wallet.

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Rebond technique ou signal haussier pour Solana ?

La combinaison est séduisante, un rebond macro synchronisé sur l’ensemble du marché et un catalyseur propre à Solana avec un cas d’usage grand public.

Pour les investisseurs et traders, la vigilance reste de mise. La crypto SOL évolue toujours dans un canal baissier de moyen terme. Ainsi une simple annonce et un rebond ne suffisent pas à valider un retournement.

Le niveau à surveiller de très près, c’est justement celui où SOL se trouve en ce moment : 81 $. Une clôture confirmée au-dessus de 77-80 dollars ouvrirait la voie vers 90-95 $ si la dynamique se confirme sur plusieurs semaines. À la baisse, la structure de support se décompose en deux paliers distincts : le premier se situe autour des 70 dollars, qui constitue le support immédiat à défendre en cas de rechute, et le second autour des 62-63 dollars, plancher de plus long terme dont la perte remettrait en cause le scénario de reprise.

Pour la plateforme World, il faudra vérifier si elle tiendra ses promesses en termes de volumes après que la hype initiale sera retombée.

La Coupe du Monde 2026 pourrait néanmoins offrir à l’écosystème Solana une visibilité inédite auprès du grand public, bien au-delà de la sphère crypto habituelle.

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Sources : CoinDesk

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