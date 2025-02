Wallet Phantom : attention aux faux pop-up qui essaient de voler vos cryptomonnaies

En matière de phishing, les hackers regorgent d’ingéniosité pour tenter de voler des cryptomonnaies. Sur ce point, les équipes de Scam Sniffer ont alerté jeudi sur une arnaque, qui pourrait conduire les utilisateurs du wallet Phantom à perdre des fonds en cas d’inattention.

En effet, l’exemple ci-dessous montre une fausse page de réclamation pour un supposé airdrop, invitant à y connecter un portefeuille Phantom. Lors de la signature de la transaction, un message va inviter le propriétaire à effectuer une prétendue mise à jour du wallet. C’est à ce moment-là qu’un faux pop-up apparaîtra pour demander de saisir les 12 mots de récupérations du portefeuille :

🚨 UPDATE: Sophisticated Seed Phrase Phishing Tactic!

Scammers now connect to REAL Phantom wallets first, then trick users with a fake "update extension" signature request. After approval, a FAKE modal appears demanding seed phrases.

⚠️ REMEMBER: NEVER enter seed phrases… https://t.co/Nvq3qxySa0 pic.twitter.com/aYwJgGNsqB

— Scam Sniffer | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) February 6, 2025