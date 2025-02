Ces applications sur Solana génèrent 650M$ en un mois... Bientôt des airdrops ?

Malgré les controverses, Solana affiche des performances impressionnantes et capte l’essentiel des revenus des applications décentralisées (dApps). Quels projets tirent leur épingle du jeu et quelles opportunités se profilent ? Des airdrops crypto sont-ils envisageables ?

Solana : la blockchain bulldozer

Alors que la blockchain Solana fait actuellement l'objet de nombreuses critiques, notamment dans la mesure où elle demeure l'option de choix pour lancer des memecoins à l'éthique douteuse, il est bon de rappeler que la fameuse théorie d'un hypercycle des memecoins lui a largement profité.

En effet, la blockchain Solana a généré près de 378 millions de dollars de revenus au cours de l'année 2024 et plus de 154 millions de dollars de revenus depuis le début de l'année (en seulement 2 mois !) :

Graphique représentant les revenus annuels de la blockchain Solana

N'en déplaise aux détracteurs de Solana, son écosystème, notamment au niveau des applications décentralisées (dApps), a pris d'importantes parts de marché aux autres blockchains au cours de l'année 2024 :

Graphique représentant la répartition des revenus générés par les dApps de plusieurs écosystèmes

Comment acheter du SOL de Solana ?

Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, l'écosystème de Solana a gagné d'importantes parts de marché, jusqu'à atteindre 75 % des revenus totaux engrangés par toutes les dApps crypto. Selon Syndica, les applications décentralisées sur Solana ont généré 650 millions de dollars de revenus au mois de janvier.

Dans cet article, nous allons nous intéresser aux principales dApps qui appuient cette dynamique, ainsi qu'au fait que certaines de ces applications pourraient effectuer des airdrops au cours des prochains mois.

Il est d'ailleurs probable que ces airdrops soient particulièrement conséquents au vu des importants revenus des applications concernées.

Pump.fun : le launcher de memecoins avec de grandes ambitions

Pump.fun est un nom désormais bien connu de la plupart des investisseurs en cryptomonnaies. Son principe est d'une simplicité déconcertante, tout autant que sa réussite : en quelques clics seulement, n'importe qui est en mesure de lancer sa propre crypto.

Suite au lancement d'un memecoin sur sa plateforme, les utilisateurs peuvent spéculer et essayer d'en tirer des profits, souvent en devant jongler avec une volatilité spectaculaire. Depuis la création de Pump.fun, plus de 8,1 millions de cryptomonnaies ont été lancées. L'application a ainsi généré plus de 576 millions de dollars depuis son lancement.

Rien qu'au mois de janvier, Pump.fun a engrangé 150 millions de dollars :

Graphique représentant les dApps à avoir généré le plus de revenus en janvier sur la blockchain Solana

Depuis quelques jours, une rumeur concernant l'application circule sur les réseaux sociaux : Pump.fun chercherait à remplacer Raydium, l'exchange décentralisé (DEX) sur lequel se retrouvent toutes les cryptos suffisamment capitalisées pour s'extraire de leur plateforme originelle.

Bien que rien ne soit officialisé à l'écriture de ces lignes, Pump.fun propose déjà sa propre solution d'Automated Market Maker (AMM). Si sa solution se trouve être pertinente et résiliente, les revenus de Pump.fun pourraient encore augmenter, au détriment de ceux de Raydium.

Il est fortement probable que Pump.fun effectue un airdrop dans les mois à venir et que celui-ci soit particulièrement conséquent.

Aevo : trader des cryptos pas encore sorties sur le marché

Moonshot : l'application pour intégrer des nouveaux utilisateurs

Moonshot est une application mobile qui permet à ses utilisateurs de convertir facilement de la monnaie fiduciaire en memecoins, et ce en quelques minutes, en intégrant diverses méthodes de paiement telles que les cartes de crédit/débit, Apple Pay et PayPal.

Lancée en juin 2024, Moonshot a rapidement gagné en popularité, attirant plus de 20 millions d'utilisateurs en janvier 2025. Cette croissance a été stimulée par le lancement des memecoins tels que TRUMP ou MELANIA sur la plateforme.

Qu'est-ce qu'un memecoin ?

Graphique représentant les revenus mensuels de la dApp Moonshot

En janvier, Moonshot a enregistré 18,4 millions de dollars de revenus selon Syndica.

Bien que Moonshot n'ait pas à ce jour annoncé un airdrop, un mécanisme nommé « AirLock » distribue automatiquement des récompenses en SOL aux 50 principaux détenteurs de cryptomonnaies toutes les 24 heures, encourageant ainsi les utilisateurs à conserver leurs tokens pour bénéficier de ces distributions régulières.

GMGN : la plateforme pour acheter des meme coins facilement

Jupiter : le protocole détenant le plus de valeur totale verrouillée (TVL) sur Solana

Jupiter est un agrégateur de DEX opérant sur la blockchain Solana. Fondé en 2021, il vise à simplifier le trading de cryptos en consolidant la liquidité de divers DEX, garantissant ainsi aux utilisateurs les meilleurs taux pour leurs transactions.

Au fil des années, Jupiter a élargi ses services pour inclure des fonctionnalités telles que le trading avancé et un launchpad de tokens, devenant ainsi un acteur central de l'écosystème Solana. À l'écriture de ces lignes, Jupiter détient plus de 2,1 milliards de dollars de TVL, le plaçant ainsi en 1re position dans cette métrique sur Solana.

Retrouvez les meilleurs DEX pour trader vos cryptos

Au cours de l'année 2024, les revenus mensuels de Jupiter ont considérablement augmenté, jusqu'à atteindre 26,5 millions de dollars en janvier dernier :

Graphique représentant les revenus mensuels de la dApp Jupiter

Le mois dernier, Jupiter a marqué les esprits en distribuant un airdrop massif de 700 millions de tokens JUP, d'une valeur estimée à 616 millions de dollars au moment de l'airdrop.

De plus, Jupiter a prévu d'effectuer des airdrops chaque mois à ses utilisateurs. Il pourrait donc être intéressant d'explorer et d'utiliser cette dApp dans le but de se rendre éligible à ces airdrops.

Phantom : le wallet de référence pour naviguer sur Solana

Bien que plusieurs wallets soient disponibles pour naviguer sur l'écosystème de Solana, le Phantom Wallet se démarque particulièrement. Avec son expérience utilisateur fluide et ses multiples fonctionnalités, il est le compagnon idéal pour naviguer sur la blockchain Solana.

Le wallet Phantom permet, entre autres, d'effectuer des swaps directement depuis son interface en agissant en tant « qu'agrégateur des agrégateurs ». En effet, il intervient sur une couche supérieure aux agrégateurs que sont Jupiter et OKX, en proposant les meilleurs taux à un instant T.

Cette fonctionnalité innovante à permis au Phantom Wallet de générer 85 millions de dollars de revenus au cours du mois de janvier :

Graphique représentant les revenus mensuels du Phantom Wallet

Bien que l'équipe derrière le wallet n'ait pas annoncé d'airdrop à venir pour ses utilisateurs, c'est une éventualité à ne pas négliger.

En effet, depuis son lancement, le projet a levé plus de 268 millions de dollars, dont 150 millions de dollars en janvier. Au vu des nombreux projets à se jeter dans le grand bain en lançant leur propre cryptomonnaie, il n'est pas impossible que Phantom envisage cette option dans le but de fidéliser sa communauté.

Perspectives pour les dApps de l'écosystème Solana

Comme nous avons pu le voir via cet article, de nombreuses dApps de l'écosystème Solana engrangent d'importants revenus. Bien que certaines de ces applications proposent d'ores et déjà leur propre cryptomonnaie, il est possible que d'autres leurs emboîtent le pas, et ce dans le but de fidéliser leur communauté.

Graphique représentant les revenus hebdomadaires de la blockchain Solana

Néanmoins, comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, les revenus de la blockchain Solana n'avaient pas été aussi faibles depuis décembre 2023. Il sera intéressant de continuer à observer cette métrique, notamment en cas de non-retour d'attention autour des memecoins, lesquels sont intimement liés aux revenus de Solana et de ses dApps.

Sources : Artemis Terminal, Syndica

