Investir en Corée du Sud : les meilleures actions après la chute du KOSPI

Les actions d'entreprises de Corée du Sud sont de plus en plus accessibles aux particuliers européens. Mémoire HBM, transformateurs pour datacenters, armement, robotique, cryptographie quantique : la Corée du Sud concentre des leaders mondiaux sur les segments les plus en vogue du moment. Après la lourde correction du KOSPI cet été, si vous estimez qu'un rebond se prépare, voici notre sélection des meilleures actions coréennes et surtout, comment y accéder depuis la France.

Les meilleures actions coréennes en 2026

Voici les entreprises coréennes retenues, réparties sur les 5 thématiques les plus dynamiques de Corée du Sud 👇

Pourquoi investir en Corée du Sud en 2026 ?

La Bourse de Séoul a été l'un des marchés les plus performants au monde, porté par deux moteurs distincts.

Le premier est industriel : la Corée du Sud occupe des positions dominantes sur plusieurs maillons critiques de la chaîne de valeur de l'IA, à commencer par la mémoire HBM, sans laquelle aucun datacenter IA ne fonctionne, mais aussi les transformateurs très haute tension qui alimentent les datacenters.

Le second est réglementaire. Le programme gouvernemental « Value-Up », débuté en 2024, vise à réduire le fameux « Korea discount », cette décote historique des actions coréennes liée à l'opacité des conglomérats familiaux et à la faiblesse des retours aux actionnaires. Les entrées de capitaux étrangers se sont alors accélérées depuis mi-2025 et les dividendes comme les rachats d'actions progressent régulièrement.

Deux réserves toutefois : une large part des sociétés cotées se traite encore sous leur valeur comptable et la hausse de fin 2025 - début 2026 reste très concentrée sur quelques valeurs technologiques. Samsung Electronics et SK Hynix ont représenté à eux seuls environ la moitié de la progression de la capitalisation du KOSPI, le principal indice boursier de la Corée du Sud.

Découvrez maintenant plus de détails sur chacune de ces actions 👇

IA et mémoire HBM : le cœur de la Bourse de Corée du Sud

Les puces qui permettent d'entraîner et de faire fonctionner les modèles d'IA ne servent à rien si elles ne sont pas alimentées en données assez rapidement. C'est le rôle de la HBM (High Bandwidth Memory) : des puces mémoire empilées les unes sur les autres, capables de transmettre au processeur des volumes de données considérables en un temps record.

Chaque serveur dédié à l'IA en contient plusieurs, et seules une poignée d'entreprises au monde savent en produire à grande échelle. Deux d'entre elles sont coréennes, ce qui explique à lui seul une bonne partie de la performance de la Bourse de Séoul.

SK Hynix (SKHY)

SK Hynix est le leader mondial de la HBM et fournit l'ensemble des grands concepteurs de puces pour l'IA. L'entreprise a livré ses premiers échantillons de la génération HBM4 près d'un an avant Samsung, un avantage considérable dans un secteur où les clients mettent des mois à valider un fournisseur avant de passer la moindre commande.

Le groupe investit massivement pour accompagner cette demande. Il a annoncé vouloir doubler sa production de plaquettes de silicium sur 5 ans et construit actuellement l'usine P&T7, un projet d'environ 12,9 milliards de dollars destiné à devenir la plus grande unité d'assemblage de HBM au monde, dédiée aux générations HBM4 et HBM5.

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Samsung Electronics (005930)

Samsung est le premier fabricant mondial de mémoire, tous types confondus. Son activité dépasse largement celle de SK Hynix : mémoire, fabrication de puces pour le compte de tiers, smartphones, écrans, électroménager. C'est un conglomérat industriel plus qu'un pur acteur de l'IA.

Longtemps distancé sur la HBM, le groupe a rattrapé une partie de son retard en passant les qualifications HBM4 pour les prochaines générations de puces dédiées à l'IA, aux côtés de SK Hynix et de l'américain Micron. Sa division de fabrication de puces pour tiers reste en revanche nettement derrière le taïwanais TSMC, qui domine ce marché.

Le dérivé physique de l'IA : les rois du transformateur

Un data center consomme l'équivalent d'une petite ville : avant même de faire tourner la moindre puce, il faut le raccorder au réseau électrique. Cela suppose des transformateurs à très haute tension, ces équipements massifs qui adaptent la tension du courant entre les lignes de transport et les sites qui le consomment.

Or, ces machines sont devenues une ressource rare. Les délais de livraison des unités prennent plusieurs années, ce qui retarde concrètement des projets de data centers partout dans le monde. Aux États-Unis, la situation est aggravée par le remplacement d'un réseau électrique vieillissant qui mobilise déjà une bonne partie des capacités de production.

Les trois principaux fabricants coréens détiennent environ 25 % du marché américain et affichent des carnets de commandes remplis sur 5 à 6 ans. Leurs exportations de transformateurs très haute tension ont atteint un record de 1,3 milliard de dollars, dont environ 738 millions vers les États-Unis.

Hyosung Heavy Industries (298040)

Hyosung Heavy est le spécialiste des très hautes tensions, le segment le plus technique et le plus rentable du marché. Le groupe indique fournir environ la moitié des transformateurs 765 kV installés sur le réseau de transport américain et revendique la première place mondiale sur ce créneau depuis le début des années 2010.

L'entreprise a décroché en février 2026 un contrat de 787,1 milliards de wons auprès d'un opérateur de réseau américain, présenté comme le plus important contrat unitaire jamais signé dans l'industrie coréenne des équipements électriques. Sur le seul premier trimestre 2026, elle a engrangé 4 200 milliards de wons de nouvelles commandes.

Hyosung Heavy étend par ailleurs sa production sur le sol américain avec une usine de disjoncteurs très haute tension en Pennsylvanie. Une façon de se prémunir contre les droits de douane sur l'acier importé, tout en se rapprochant de son principal marché.

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HD Hyundai Electric (267260)

Filiale du conglomérat Hyundai, l'entreprise fournit des transformateurs à plus de 70 pays. Elle est classée première sur le marché américain des transformateurs très haute tension.

Sa rentabilité constitue son principal argument. Sa marge opérationnelle est attendue autour de 27 %, un niveau rare dans l'équipement industriel lourd, obtenu grâce à une stratégie de sélection des commandes les plus rémunératrices plutôt que d'une course au volume.

En juillet 2026, HD Hyundai Electric a signé un contrat d'approvisionnement à long terme pouvant atteindre 1 121 milliards de wons avec une grande entreprise de la Tech (non communiquée à ce jour), portant à la fois sur des équipements de distribution et de puissance. Une seconde usine est en construction en Alabama pour absorber cette demande.

LS Electric (010120)

LS Electric est le plus diversifié des trois. Au-delà des transformateurs, il produit de l'appareillage électrique, des solutions d'automatisation industrielle et des systèmes de courant continu haute tension, utilisés pour transporter l'électricité sur de longues distances.

Le groupe vient de prendre pied sur le marché européen des transformateurs très haute tension avec un premier contrat de 62 milliards de wons remporté auprès de l'allemand RWE, premier groupe énergétique privé du continent. Ses commandes nord-américaines approchent quant à elles les 1 200 milliards de wons, portées par l'élargissement de sa base de clients dans les data centers.

Le point de vigilance est commun aux trois valeurs : elles ont déjà été très fortement revalorisées et leurs cours ont touché des records historiques. Leur croissance dépend directement du rythme d'investissement dans les data centers et l'IA de manière générale, un flux qui n'a rien de garanti sur la durée.

L'armement et le spatial

La Corée du Sud s'est imposée en quelques années comme un fournisseur d'armement de référence, en particulier en Europe de l'Est. Son avantage est industriel avant d'être technologique : là où un contrat de défense occidental demande généralement trois à cinq ans avant les premières livraisons, les Coréens livrent en quelques mois.

Hanwha Aerospace (012450)

Hanwha Aerospace est le premier groupe de défense coréen. Son obusier K9 et son lance-roquettes multiple Chunmoo sont au cœur de l'accord-cadre signé avec la Pologne en 2022, un contrat couvrant également des centaines de chars et d'avions de combat.

Le groupe construit actuellement en Roumanie un centre de production de véhicules blindés, avec jusqu'à 80 % de fabrication locale, avec plus de trente entreprises roumaines impliquées. C'est le signe d'un changement de statut : Hanwha n'est plus un simple exportateur, mais un partenaire industriel implanté durablement en Europe.

Hanwha est également l'acteur central du spatial coréen avec l'ambition assumée de construire un ensemble verticalement intégré sur le modèle de SpaceX, des lanceurs aux satellites.

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Korea Aerospace Industries (047810)

KAI est le constructeur aéronautique national, connu pour son avion de combat léger FA-50, livré notamment à la Pologne et à la Malaisie. Le groupe développe également le KF-21, un chasseur de nouvelle génération destiné à remplacer une partie de la flotte coréenne et à être exporté.

KAI intervient par ailleurs sur les programmes spatiaux nationaux, dont le lanceur Nuri, ce qui lui donne une exposition à la fois à la défense et au spatial. C'est le profil le plus institutionnel de cette sélection, largement adossé aux commandes de l'État coréen.

La robotique

Après l'IA logicielle, l'industrie s'attaque à ce que les investisseurs appellent l'IA physique : des robots capables d'agir dans le monde réel, à commencer par les humanoïdes. La Corée du Sud s'y positionne de manière agressive, portée par ses conglomérats.

Rainbow Robotics (277810)

Fondée en 2011 par des chercheurs du KAIST, l'institut technologique le plus réputé de Corée, Rainbow Robotics a un pedigree rare : son équipe fondatrice a développé HUBO, le premier robot bipède coréen, en 2005. L'entreprise produit aujourd'hui des robots collaboratifs, des robots logistiques autonomes et des plateformes humanoïdes.

Samsung Electronics en détient 35 % et l'a intégrée à ses comptes consolidés. Le géant coréen a bâti autour d'elle une chaîne complète : les puces et la mémoire par Samsung Electronics, les batteries par Samsung SDI, les composants mécaniques par Samsung Electro-Mechanics et ses propres usines pour les tests en conditions réelles. C'est ce soutien qui explique l'essentiel de la valorisation de l'entreprise.

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Doosan Robotics (454910)

Doosan Robotics est spécialisée dans les robots collaboratifs industriels : des bras robotisés conçus pour travailler aux côtés d'opérateurs humains sur les lignes de production, sans les barrières de sécurité qu'exigent les robots industriels classiques.

L'entreprise a annoncé son propre plan de commercialisation d'humanoïdes à l'image de ses concurrents coréens. C'est aujourd'hui la deuxième capitalisation du secteur robotique en Corée, derrière Rainbow Robotics, avec environ 6 500 milliards de wons.

Le quantique : la Corée mise sur la sécurité

Le positionnement de la Corée du Sud sur le quantique n'est pas celui du calcul, dominé par des entreprises américaines, mais celui de la sécurité des communications. La logique est la suivante : le jour où des ordinateurs quantiques suffisamment puissants existeront, ils seront capables de casser les systèmes de chiffrement qui protègent aujourd'hui les banques, les administrations et les entreprises.

Deux réponses sont développées en parallèle. La première consiste à remplacer les algorithmes actuels par des algorithmes résistants au quantique. La seconde utilise les propriétés de la physique quantique pour transmettre des clés de chiffrement dont toute interception serait immédiatement détectable.

SK Telecom (SKM)

Premier opérateur télécom coréen, SK Telecom s'est restructuré autour de trois axes : l'intelligence artificielle, les data centers et le quantique. Quatre de ses sept divisions sont désormais consacrées à l'IA, une réorganisation menée pour compenser la stagnation du marché télécom domestique.

Sur le quantique, le groupe est actionnaire du suisse ID Quantique, l'un des pionniers mondiaux de la transmission quantique de clés de chiffrement, dans lequel il a investi 65 millions de dollars. Lors du salon Quantum Korea 2026, SK Telecom a présenté une puce de chiffrement quantique ultra-compacte, un système de transmission sans fil d'une portée de 30 km, ainsi qu'un module de sécurité destiné à protéger des drones, des caméras et des robots connectés aux futurs réseaux 6G.

À noter : SK Telecom reste avant tout un opérateur télécom, avec des marges sous pression sur son cœur de métier. Le quantique constitue une option de croissance, pas le moteur principal de l'entreprise. C'est en contrepartie la valeur la plus défensive de cette sélection.

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ICTK (456010)

ICTK conçoit des puces de sécurité reposant sur un principe simple et élégant. Lors de la fabrication d'un composant électronique, des micro-variations invisibles et impossibles à contrôler apparaissent naturellement dans le silicium. Cette technologie, appelée PUF, exploite ces imperfections comme une empreinte numérique unique et impossible à reproduire, y compris par le fabricant lui-même.

Cette empreinte sert alors de clé de chiffrement inviolable. ICTK l'associe à des algorithmes résistants au quantique pour sécuriser des objets connectés, des véhicules et des équipements de défense, et fournit déjà les principaux opérateurs télécoms coréens ainsi que des industriels de l'automobile et de la robotique.

Quel ETF pour s'exposer au marché sud-coréen ?

Pour une exposition large sans avoir à sélectionner des valeurs individuelles, un ETF se détache nettement pour un investisseur français : l'Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc.

Contrairement à ses concurrents d'iShares ou de HSBC, cotés en dollars ou en livres, il se négocie en euros sur Euronext Paris, ce qui évite les frais de conversion de devise prélevés par les courtiers à chaque opération. C'est aussi le moins cher de sa catégorie et il est accessible chez la plupart des courtiers, dont Trade Republic.

Nom complet Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc Code ISIN LU1900066975 Ticker KRW (Euronext Paris) Indice de référence MSCI Korea 20/35 Émetteur Amundi ETF Encours sous gestion 852 millions d'euros Frais de gestion (TER) 0,45 % par an Devise de cotation EUR Type de réplication Synthétique Politique de dividendes Capitalisation Place de cotation Euronext Paris Performance sur 1 an +138,12 % Performance sur 3 ans +153,59 %

Données du 20 juillet 2026

Investir en Corée du Sud via l'ETF d'Amundi sur Trade Republic

L'ETF réplique l'indice MSCI Korea 20/35, qui suit les grandes et moyennes capitalisations coréennes en plafonnant la pondération de la première ligne à 35 % et celle des autres à 20 %. Ce plafonnement n'est pas anecdotique compte tenu du poids de Samsung Electronics et de SK Hynix : il limite mécaniquement la concentration du portefeuille sur les deux poids lourds des semi-conducteurs.

Le risque de contrepartie est encadré par la réglementation UCITS qui le plafonne à 10 % de l'actif net du fonds.

Un point de vigilance s'impose sur la volatilité de cet ETF. Derrière une performance sur un an supérieure à 130 %, l'ETF affiche une volatilité annualisée d'environ 52 % et une perte maximale de près de 25 % sur cette même période.

Comment acheter des actions coréennes depuis la France ?

Il existe trois voies d'accès, qui ne donnent pas du tout accès aux mêmes valeurs.

1. L'accès direct au Korea Exchange. C'est la seule voie qui donne accès à l'intégralité des actions, y compris les petites capitalisations du KOSDAQ. Interactive Brokers a lancé cet accès en mai 2026, devenant le premier grand courtier américain à proposer le marché coréen. En pratique, c'est aujourd'hui la seule option pour un particulier européen souhaitant acheter des actions de Corée du Sud avec une faible capitalisation.

2. Les ADR et GDR. Certaines sociétés coréennes sont également cotées hors de Corée via des certificats représentatifs d'actions. C'est le cas de SK Hynix sur le Nasdaq depuis juillet 2026 et de SK Telecom sur le NYSE. Ces titres s'achètent comme n'importe quelle action américaine, chez la majorité des courtiers.

3. Les ETF. La voie la plus simple, mais qui ne permet aucune sélection et où le choix est très limité.

👉 Comment acheter des actions en Bourse : le guide complet

Les courtiers pour investir sur les actions coréennes

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La disponibilité de chaque action selon la plateforme

C'est le point décisif de cet article : la majorité des valeurs présentées ne sont accessibles que via un courtier proposant l'accès direct au Korea Exchange. Voici le détail 👇

Action IBKR Trade Republic eToro XTB DEGIRO IG SK Hynix ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ SK Telecom ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Samsung Electronics ✅ ❌ ❌ ❌ ✅ ❌ Hyosung Heavy Industries ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ HD Hyundai Electric ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ LS Electric ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Hanwha Aerospace ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Korea Aerospace Industries ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Rainbow Robotics ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Doosan Robotics ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ICTK ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ETF Amundi MSCI Korea ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ ✅

Données vérifiées le 20 juillet 2026

Les risques à connaître avant d'investir en Corée du Sud

Une hausse déjà très largement matérialisée. Le marché coréen a connu une revalorisation d'une ampleur exceptionnelle en 2026. Une partie du potentiel lié à la résorption du « Korea discount » est donc déjà intégrée dans les cours, et le marché a montré qu'il pouvait corriger brutalement, notamment sur les valeurs technologiques.

Une concentration extrême. La performance du KOSPI dépend très largement de deux valeurs, Samsung Electronics et SK Hynix. Un retournement du cycle de la mémoire HBM affecterait mécaniquement l'ensemble de l'indice, y compris les ETF.

Le risque de change. Les actions cotées à Séoul sont libellées en wons. Un investisseur en euros subit donc une exposition à la monnaie locale, sans compter que des frais de conversion peuvent être prélevés par le courtier à chaque opération.

La liquidité des petites capitalisations. Rainbow Robotics et ICTK sont des valeurs du KOSDAQ dont les cours peuvent très fortement varier en quelques séances sur de simples effets d'annonce sectoriels. Ce sont des positions à dimensionner en conséquence.

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