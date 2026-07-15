La fondation Linux mise sur x402 pour les paiements des agents IA

La Linux Foundation officialise le lancement de la x402 Foundation afin de standardiser les paiements natifs sur Internet. L'objectif est de permettre aux agents d'IA, aux applications et aux API d'échanger de l'argent.

La x402 Foundation entre officiellement en activité

La fondation Linux a annoncé mardi le lancement opérationnel de la x402 Foundation, un organe de gouvernance ouvert chargé de piloter le protocole x402. Ce standard vise à intégrer directement des capacités de paiement dans les échanges web via HTTP.

L’IA et les systèmes automatisés deviennent des participants actifs de l’économie mondiale, mais ils manquaient d’un moyen natif et sécurisé pour transiger. Jim Zemlin, PDG de la Linux Foundation.

Le protocole a été initialement développé par Coinbase, puis transféré à la Linux Foundation. L'objectif est de permettre aux agents IA, aux API et aux applications d’envoyer et de recevoir des paiements aussi facilement qu’elles échangent des données aujourd’hui.

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Plusieurs poids lourds crypto parmi les fondateurs

Depuis l’annonce d’intention en avril, 40 organisations ont rejoint la Fondation. Parmi les membres Premier, on retrouve un panel impressionnant : Adyen, AWS, American Express, Circle, Cloudflare, Coinbase, Google, Mastercard, MoonPay, Ripple, Shopify, Solana Foundation, Stellar Development Foundation, Stripe, Visa, ou encore la Monad Foundation.

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Côté membres généraux, la présence de Polygon Labs, LayerZero, Injective, NEAR Foundation, Fireblocks ou World Liberty Financial témoigne de l’ampleur de la mobilisation dans l’écosystème crypto.

Ripple a confirmé sa participation en tant que membre Premier via un message publié le même jour. L’entreprise indique déjà supporter x402 sur le XRP Ledger, permettant aux agents de transiger en XRP et RLUSD. La Stellar Development Foundation a fait la même annonce, précisant qu’elle occupera un siège au conseil de gouvernance via son CPO Tomer Weller.

Un protocole déjà en production

Le principe de x402 est simple. Lorsqu’un client envoie une requête HTTP sans paiement, le serveur répond avec un code HTTP 402 (« Payment Required »), invitant le client à régler avant de recommencer. Le protocole est compatible avec les chaînes EVM, Solana et d’autres réseaux, avec les stablecoins comme cas d’usage principal.

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Selon les données affichées sur le site officiel, x402 aurait traité 75,41 millions de transactions et 24,24 millions de dollars de volume sur les 30 derniers jours, avec 94 060 acheteurs et 22 000 vendeurs. Sur Stellar, les paiements se règlent typiquement en environ 5 secondes selon la fondation.

Circle mise sur son stablecoin USDC comme rail privilégié.

Avec x402 et l’USDC, les agents peuvent réaliser des paiements réglés en quelques secondes pour une fraction de centime. Gagan Mac, vice-président de la plateforme Arc chez Circle.

Les agents IA sont en train de devenir des acteurs économiques à part entière, capables de réserver des voyages, d’acheter du compute ou d’appeler des API payantes. Faute de couche de paiement native au web, cette activité reste bridée.

Pour les émetteurs de stablecoins et les blockchains publiques, x402 représente une porte d’entrée directe vers cette nouvelle économie machine à machine.

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Sources : Linux Foundation announces operational launch of x402 Foundation, Tweet officiel Ripple, Tweet officiel Stellar, Site officiel x402, CoinGecko - XRP

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