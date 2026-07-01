Alors que le Bitcoin cherche désormais son bottom sous les 60 000 dollars, la perspective d’un nouveau cycle haussier reste présente dans l’esprit de bon nombre d’investisseurs crypto. Une opération qui nécessiterait de trouver plus de 1 000 milliards de dollars de nouveaux capitaux, selon ce spécialiste.

Prochain marché haussier : le Bitcoin doit devenir un actif macroéconomique central

L'heure est à la découverte d'un point bas pour le Bitcoin, avec un cours du BTC qui évolue désormais sous les 60 000 dollars. Un niveau de prix qu'il n'avait plus atteint depuis octobre 2024, quelques semaines avant de franchir pour la première fois le seuil symbolique des 100 000 dollars à la suite de l'élection de Donald Trump.

Mais pendant que le Bitcoin creuse toujours vers son bottom, certains analystes voient déjà plus loin et notamment en direction d'un prochain cycle haussier qui pourrait lui permettre de dépasser son précédent record historique de 124 000 dollars, vers les 250 000 dollars et (bien) au-delà.

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Une perspective envisagée par le fondateur de la structure d'analyse CryptoQuant, Ki Young Ju, dans le cadre d'une publication sur le réseau X qui aborde la question de manière très pragmatique et comptable : quel montant le Bitcoin devra-t-il attirer à lui pour financer son « prochain marché haussier parabolique », possiblement présenté comme le dernier du genre.

Le prochain marché haussier parabolique nécessitera probablement une allocation institutionnelle plus profonde. Le Bitcoin doit devenir un actif macroéconomique central, et plus seulement un trade porté par les ETF et les particuliers. Ki Young Ju

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Un coût estimé à plus de 1 000 milliards de dollars

Le fait apparaît comme une évidence. Le Bitcoin doit capter de plus en plus de liquidités pour enclencher des hausses du BTC pourtant de moins en moins importantes. En cause : une hausse régulière de son prix et - par corrélation - de sa capitalisation qui nécessitent désormais l'intervention d'acteurs plus solides que de simples investisseurs particuliers, même très motivés.

De toute évidence, l’efficacité du capital diminue. En 2011, il suffisait de 2,7 milliards de dollars d’entrées nettes de capital pour entraîner une hausse de 55 436 %. Au cours de ce cycle, 697 milliards de dollars ont réussi à produire une performance de 689 %. Ki Young Ju

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Estimation du « coût » de chaque cycle haussier du Bitcoin

Mais alors, de quel montant le Bitcoin aura-t-il besoin pour financer son prochain bull run ? Selon l'analyste en chef de CryptoQuant, la somme nécessaire pour rendre cette hypothèse « envisageable » représenterait un afflux de capitaux (realized cap) supérieur à 1 000 milliards de dollars, avec des performances très certainement en baisse par rapport au précédent.

Un montant en apparence important, équivalent à la valorisation de sociétés actuellement très populaires comme Anthropic ou OpenAI, qui reste malgré tout assez plausible, en particulier si l'on considère que le Bitcoin a perdu bien plus depuis son dernier sommet historique, avec une capitalisation divisée par plus de 2 sur cette période qui a effacé... 1 285 milliards de dollars.

Une mise en perspective également proposée par Ki Young Ju - qui implique toutefois de considérer le statut d'or numérique du Bitcoin comme valable - puisqu'il ne manque pas de rappeler en conclusion de sa publication que « la capitalisation boursière de l'or représente actuellement environ 27 000 milliards de dollars ».

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Source : Ki Young Ju

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