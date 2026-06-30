Le coût de production de Bitcoin sert-il vraiment de plancher au prix du BTC ?

Le coût de production du Bitcoin est souvent présenté comme un « floor » naturel pour le BTC. L’idée n’est pas absurde, et l’historique lui donne une certaine crédibilité. Elle reste toutefois trop simpliste pour constituer un plancher fiable.

Pourquoi le coût de production du BTC est-il souvent utilisé comme zone de rebond par les analystes ?

Depuis plusieurs années, une partie du marché considère le coût moyen de production d’un Bitcoin comme un indicateur potentiel de creux.

Le raisonnement est le suivant, lorsque le coût de minage d’un BTC dépasse son prix de marché, les mineurs les moins rentables réduisent ou arrêtent leur activité. Ils peuvent alors vendre une partie des réserves accumulées pendant les périodes plus profitables, puis quitter progressivement le marché.

Cette capitulation réduit le taux de hachage du réseau, puis à terme, la difficulté de minage s’ajuste à la baisse, ce qui améliore les marges des acteurs restants. Avec moins de concurrence, certains mineurs peuvent ainsi retrouver une rentabilité temporaire, même si le prix du BTC reste faible.

Une fois cette purge achevée, la pression vendeuse liée aux mineurs est censée diminuer. Le marché peut alors retrouver un équilibre plus favorable à un rebond.

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Récemment, une note de JPMorgan a relancé le débat autour des interprétations de cet indicateur.

La banque estimait, à la mi-juin, que le coût moyen de production d’un Bitcoin s’élevait à environ 78 000 dollars, alors que le BTC évolue actuellement sous les 60 000 dollars.

BTC, coût de production, hashrate et difficulté depuis 2013

JPMorgan ajoutait que les mineurs cotés avaient vendu plus de 32 000 BTC au premier trimestre 2026. De son côté, CoinShares estime qu’environ 20 % des mineurs seraient actuellement non rentables.

Malgré les limites de ces estimations, le BTC a souvent rebondi autour de son coût moyen de production, notamment en 2015, à la fin de 2018, lors du choc de mars 2020 et autour du creux de 2022.

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Pourquoi ce « plancher » du coût de production doit être fortement nuancé

En pratique, le coût de production ressemble davantage à une zone de stress pour les mineurs qu’à un véritable support technique pour le prix du BTC.

D’abord, il n’existe pas de coût unique de production du Bitcoin. Les écarts peuvent être considérables entre un mineur endetté, un opérateur privé particulièrement efficace, une ferme bénéficiant d’une énergie très bon marché ou un acteur ayant déjà amorti ses machines.

Un coût moyen peut donc renseigner sur l’état général du secteur à un instant donné, mais il ne représente pas une vérité universelle applicable à tous les mineurs.

Surtout, le coût de production n’est pas fixe, lorsque les opérateurs les moins efficaces coupent leurs machines, le hashrate diminue. Toutes les 2 semaines, la difficulté finit alors par s’ajuster à la baisse, ce qui réduit à son tour le coût moyen de production.

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Concrètement, si le BTC tombe rapidement sous le seuil de rentabilité d’une partie du secteur, les mineurs concernés peuvent subir plusieurs jours de pertes avant le prochain ajustement.

Un passage sous le coût de production ne provoque donc pas nécessairement un rebond immédiat, il peut au contraire déclencher des ventes forcées de BTC, accentuer la pression vendeuse et amplifier temporairement la baisse.

Le coût de production reste donc un indicateur utile pour mesurer la tension financière sur le secteur du minage, mais beaucoup moins fiable lorsqu’il est présenté comme un plancher technique du prix du Bitcoin.

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Source : JPMorgan

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