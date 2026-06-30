Squeezie et Gotaga bientôt relais du Bitcoin via Gentlemates et Bitstack ? La communauté divisée

Gentle Mates, le club e-sport de Squeeze, Gotaga, Brawks et Nikof, a annoncé ce week-end l’arrivée de Bitstack comme nouveau partenaire. La plateforme centrée sur Bitcoin place les influenceurs et leur club face à un exercice délicat, présenter Bitcoin à une audience grand public alors qu’une partie de la communauté assimile encore le secteur aux cryptos « pump and dump », au trading et au casino.

Gentle Mates annonce Bitstack, un partenariat Bitcoin qui ravive les amalgames entre le BTC, les autres cryptomonnaies et les casinos

Depuis plus de 10 ans, le secteur des cryptomonnaies a laissé derrière lui une longue série d'arnaques, de tokens sans utilité ni valeur, de plateformes frauduleuses et de promesses financières intenables. Pour une partie du grand public, son passé a fini par contaminer toute l’industrie, assimilant le Bitcoin à ce Far West.

Même lorsqu’un acteur ne vend que du Bitcoin, il doit faire face à un problème d’image qui ne dépend pas seulement de son propre produit.

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Gentle Mates, l'équipe d'esport fondée par les influenceurs Squeeze, Gotaga, Brawks et Nikof, a pourtant choisi Bitstack, la plateforme d'échange française dédiée au Bitcoin, comme nouveau sponsor pour la saison en cours.

Poster d'annonce du partenariat en Bitstack et Gentlemates

Sous la publication de l'annonce, les réactions de la communauté sont partagées, et une partie des critiques replace le partenariat dans un débat plus large autour du financement de Gentle Mates sur le jeu Counter-Strike.

Plutôt cette année, le club aurait refusé des sponsors liés aux casinos et aux paris sportifs pour financer son équipe sur le jeu, ce qui pousse certains internautes à dénoncer une contradiction entre ce refus et l’arrivée de Bitstack.

Le parallèle Bitcoin/casino fait par la communauté témoigne des dégâts causés par l'industrie depuis sa création.

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Squeezie devrait bientôt prendre parole et défendre Bitstack et le Bitcoin

La suite dépendra de la manière dont le partenariat sera expliqué. Hier soir dans son live debrief du Major Call of Duty tenu à Paris pendant le week-end, Corentin Houssein, alias Gotaga, a rapidement répondu aux critiques visant Bitstack en dénonçant l’amalgame fait par certains entre Bitcoin, cryptomonnaies et casinos.

« Des gens font des amalgames parce qu'ils veulent absolument nous faire tomber » Gotaga réagit aux critiques visant Bitstack, le nouveau sponsor de Gentlemates, ainsi qu’à l’amalgame Bitcoin/crypto/casinos. Selon le French Monster, Squeezie devrait revenir plus en détail sur… pic.twitter.com/LgrTYqbYic — Marius Off🔗Chain (@mariusoffchain) June 29, 2026

Dans le même extrait, Gotaga indique que Squeezie devrait revenir plus en détail sur le sujet lors de son live du vendredi 3 juillet.

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Un casino ou une plateforme de paris sportifs repose sur un modèle économique où la majorité des joueurs doit perdre de l’argent pour que l’opérateur gagne. Bitstack, de son côté, est une application centrée sur l’achat et l’épargne en Bitcoin, avec un modèle de revenus lié aux transactions et services associés, mais pas à la perte de ses utilisateurs.

Bitcoin peut être traité comme un actif spéculatif par certains acheteurs à cause de sa haute volatilité, mais son réseau est avant tout une alternative monétaire.

Pour les défenseurs de Bitcoin, le partenariat peut devenir une porte d’entrée pédagogique vers l’épargne en BTC et la critique des monnaies fiat. Pour une partie de la communauté M8, il s’inscrit surtout dans une longue série de sponsors financiers jugés ambigus, où le mot « crypto » suffit à déclencher la méfiance.

Certains vont jusqu’à critiquer des acteurs du secteur pour ne pas avoir financé l’équipe Counter-Strike, mais aucun élément disponible ne permet, à ce stade, d’affirmer qu’un sponsor précis aurait rejeté le dossier de Gentle Mates.

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