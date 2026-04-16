Le milliardaire Tim Draper reste très optimiste sur le Bitcoin (BTC), malgré le bear market. Il estime que la cryptomonnaie pourrait atteindre 250 000 dollars d’ici à 18 mois.

Le milliardaire Tim Draper optimiste sur le Bitcoin

En mai 2025, Tim Draper estimait que le Bitcoin remplacerait le dollar d’ici à une décennie. Un an plus tard, le milliardaire continue d’être très optimiste en ce qui concerne la cryptomonnaie. Selon lui, le cours du BTC explosera dans les prochains mois.

Dans une publication sur X, le milliardaire rappelle qu’il s’est intéressé au Bitcoin alors que celui ne valait que 4 dollars. Des années plus tard, il estime que le BTC atteindra un prix bien plus élevé : 250 000 dollars :

J’ai des raisons de croire que le Bitcoin atteindra 250 000 $ en 18 mois. Et j’attends un chiffre plus élevé par la suite.

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Tim Draper base cette prédiction sur deux tendances : la pression inflationniste et la chute du dollar. Selon le milliardaire, ces influences vont mécaniquement faire monter le cours du BTC, qui a été créé pour résister à l’inflation.

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Le cours du Bitcoin se heurte aux 75 000 dollars

Comme l’ont souligné plusieurs commentateurs, il faudra probablement mitiger cet optimisme : le scénario de Tim Draper pourrait ne pas se dérouler comme il l’envisage :

Extrapoler jusqu’à 250k en 18 mois suppose un alignement parfait des flux de liquidité et des conditions macroéconomiques, ce qui arrive rarement même dans les cycles haussiers.

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D’autant plus que les conditions géopolitiques n’invitent pas aux achats risqués. Plombé par la guerre au Moyen-Orient, le cours du Bitcoin s’est en effet montré hésitant ces dernières semaines, se heurtant au seuil des 75 000 dollars.

Pour l’analyste de Cryptoast Vincent Ganne, plusieurs indicateurs macro, dont le cours du pétrole, devront évoluer avant de voir une réelle embellie sur Bitcoin :

Au stade actuel, ni le pétrole, ni le trafic maritime via Ormuz ne donnent le signal du véritable apaisement géopolitique. Il faudrait au minimum voire le prix du pétrole repasser sous le seuil technique de 95 $ et même idéalement tendre à nouveau vers les 80 $.

Prudence donc. Si le Bitcoin se montre particulièrement résilient, il ne donne pas à ce stade de signe d’explosion, dans un contexte qui reste particulièrement tendu.

Source : Tim Draper via X

Image : JD Lasica via Wikimedia Commons (CC-BY)

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