Extorsion crypto : 10 ans de prison ferme pour une affaire en Haute-Vienne

Alors que le nombre d’agressions crypto enregistre une augmentation inquiétante depuis le début de l’année, la Justice française commence à réagir. En effet, un homme de 22 ans vient d’être condamné à 10 ans de prison ferme pour une agression commise en mars dernier près de Limoges. On fait le point…

Un homme de 22 ans condamné à 10 ans de prison ferme

En tout juste 6 mois, le nombre d'agressions visant des détenteurs de cryptomonnaies sur le territoire français a enregistré un triste record avec presque 60 affaires déclarées par les forces de l'ordre, impliquant des enlèvements et séquestrations parfois accompagnés d'actes de torture.

Dans ce contexte hautement anxiogène, le cofondateur de la société crypto Ledger, Eric Larchevêque, réclamait en février dernier des peines exemplaires à l'encontre des criminels interpellés dans le cadre de ces affaires. Et pour cause, son collègue David Balland et sa femme avaient été victimes d'un enlèvement de ce type en janvier de l'année dernière.

💡 Comment sécuriser votre environnement numérique et financier ?

Face à ce constat alarmant, la Justice française semble décidée à frapper fort, si l'on en croit la récente condamnation à 10 années de prison ferme prononcée contre un homme de 22 ans, reconnu coupable d'avoir participé à une séquestration crypto en mars dernier, dans la ville de Saint-Paul (Haute-Vienne) près de Limoges.

À cette époque, un détenteur de cryptomonnaies avait en effet été ciblé à son domicile par un commando armé, composé de deux hommes visiblement décidés à le ligoter et d'un troisième complice resté dans une voiture. Comprenant la gravité de la situation, la victime avait rapidement réussi à s'enfuir par une fenêtre, laissant les criminels sans butin à dérober.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Bybit

Une peine maximale prévue par la loi

Cette condamnation à 10 ans de prison ferme représente un signe fort de la part de la Justice française, puisqu'il s'agit de la peine maximale prévue par la loi dans ce genre de cas, selon le journaliste d'Ici Limousin à l'origine de cette information.

En ce qui concerne les deux autres complices - deux mineurs de 17 ans - ils vont également devoir répondre de leurs actes devant la Justice. En effet, l'un d'entre eux purge déjà une peine de 27 mois de prison suite à une condamnation prononcée par un tribunal pour enfants, alors que le jugement du second doit débuter prochainement.

📰 Agressions liées aux cryptomonnaies : Laurent Nuñez annonce « un plan de bataille contre cette délinquance »

Selon les éléments de l'enquête menée par la brigade de recherches de gendarmerie de Limoges, ces condamnations reflètent la gravité des faits établis, car les trois individus impliqués « avaient minutieusement planifié leur action » afin de dérober des cryptomonnaies sous la menace d'une arme de poing.

Il reste à espérer que cette peine exemplaire soit suffisamment dissuasive pour décourager les criminels souhaitant réaliser ce type d'agressions, d'autant plus si l'on considère la peine de 25 ans récemment prononcée par le Maroc contre le cerveau présumé d’une série d’enlèvements visant des détenteurs de cryptomonnaies sur le territoire français.

50 € en BTC offerts pour un dépôt de 100 € sur Bybit EU

Source : Ici Limousin

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.