Agression crypto - 4 hommes arrêtés près de Marseille alors qu’ils séquestraient 2 femmes pour leurs cryptomonnaies

Signe d’une crise majeure sur le territoire français, deux femmes viennent d’allonger la liste des victimes d'extorsions ciblées à l’encontre de détenteurs de cryptomonnaies. Une affaire qui s’inscrit dans le cadre d’une série d’agressions menées au cours de la même nuit dans les alentours de Marseille, ayant abouti à l’arrestation de 4 individus.

Agression crypto : un commando terrorise la région de Marseille

Difficile de ne pas s'inquiéter lorsque l'on possède des cryptomonnaies sur le territoire français, cela même si ce n'est plus le cas ou que les montants impliqués représentent tout au plus quelques milliers d'euros. Il suffit en effet que votre nom figure dans l'une des fuites de données du secteur, comme les sociétés Ledger et Waltio, pour devenir une cible potentielle en sursis.

Une triste expérience que viennent de vivre plusieurs familles domiciliées dans les alentours de Marseille aux premières heures du 13 juin, alors qu'un commando de criminels a visiblement décidé de passer la nuit à s'introduire dans leurs domiciles afin de vider leurs portefeuilles crypto.

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Une expédition infernale qui débute dans le 13e arrondissement de Marseille, lorsqu'une famille se retrouve tirée de son sommeil par des coups violents et répétés sur la porte de son pavillon. Imaginant sans trop de difficulté qu'il ne s'agit pas d'un geste amical, ils vont aussitôt se barricader et appeler la police, qui fera fuir leurs agresseurs au moment de leur arrivée sur les lieux en réussissant dans le même temps à relever leur immatriculation.

Pourquoi cette famille, qui n'a apparemment aucun lien avec le milieu du narcobanditisme ? Les policiers vont rapidement le découvrir, lorsqu'un membre de la famille va évoquer les gains réalisés par le fils - alors absent de la maison - dans le secteur des cryptomonnaies.

Des fonds qu'il ne possède plus depuis, mais cela ne figurait certainement pas sur le fichier que les criminels ont acheté sur le darkweb afin d'estimer le montant à lui extorquer... tout en obtenant par la même occasion sa localisation exacte.

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Deux femmes séquestrées et finalement libérées par la police

De quoi clore cette affaire ? Pas du tout, selon les informations obtenues par La Provence. En effet, non contents de leur premier échec, les criminels vont se diriger vers une autre adresse située à Gignac-la-Nerthe. Ils réussiront cette fois à s'introduire dans le domicile visé, où se trouvent deux femmes dont une sexagénaire.

Une séquestration qui va tourner court, puisque les forces de l'ordre arrivent rapidement sur les lieux et surprennent quatre individus en pleine transaction crypto. Les malfaiteurs sont aussitôt arrêtés et les deux femmes libérées.

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Selon les éléments disponibles, l'affaire a été transmise à la Brigade de répression du banditisme de Marseille et elle impliquerait d'autres victimes également ciblées par les malfaiteurs, notamment dans la ville de Gardanne.

Il ne reste plus qu'à voir comment la Justice va traiter cette nouvelle affaire, alors que les mises en examen et condamnations se multiplient dans le domaine depuis quelques semaines, sans toutefois décourager les criminels.

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Source : La Provence

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