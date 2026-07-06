Arnaque crypto dans le Var - Un couple perd 1,5 million d'euros lors d'une vente immobilière

Il y a un an, un couple de Ramatuelle fortunés a été victime d’une arnaque crypto en lien à la vente de leur villa, estimée à 10 millions d’euros. Après une enquête menée par la Gendarmerie, une mère et son fils viennent d’être interpellés et mis en examen.

Un couple se fait voler 1,5 million d'euros lors d'une vente immobilière

Malheureusement, les cryptomonnaies apparaissent régulièrement comme des outils privilégiés par les criminels afin de perpétrer leurs méfaits, qu'il s'agisse de fraudes à l'investissement promettant des rendements surréalistes ou des opérations plus ciblées, comme dans le cas de ce couple aisé de Ramatuelle qui souhaitait vendre sa villa.

Des faits qui remontent au printemps de l'année dernière, lorsque ces derniers décident de proposer leur bien - estimé à environ 10 millions d'euros - sur le marché. Une opportunité que vont rapidement saisir une mère et son fils, se présentant comme des intermédiaires pour un riche client italien.

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Afin de tromper leurs victimes, les deux criminels visiblement expérimentés vont monter une opération d'envergure en invitant le couple de vendeurs dans un hôtel de Milan. L'occasion de leur faire tourner la tête en expliquant à quel point l'acheteur souhaite acquérir leur villa, au point de proposer un prix supérieur au marché.

Une opportunité très intéressante qui implique toutefois un léger détail technique : le couple doit provisionner une garantie de frais de vente de 1,5 million d’euros à bloquer sous forme de cryptomonnaies.

Une condition acceptée qui va rapidement tourner au drame, lorsque les arnaqueurs vont profiter d'un second rendez-vous à Milan pour vider le portefeuille concerné, une fois les clés privées obtenues « à l’aide de caméras intégrées dans des lunettes et en détournant l’attention des vendeurs », selon les détails de l'enquête menée par les gendarmes de la compagnie de Gassin-Saint-Tropez.

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Une mère et son fils, spécialisés dans ce type d'escroqueries

Bien évidemment, les arnaqueurs vont aussitôt disparaître avec les fonds volés, alors qu'on ne rappellera jamais assez que leur traçabilité reste visible grâce à la blockchain. S'en suivra une enquête présentée comme « longue et délicate » du fait de leur expérience et de l'utilisation de fausses identités pour tenter de brouiller les pistes.

Plus d'une année d'attente qui va finalement déboucher sur l'identification et l'arrestation des deux criminels, domiciliés en région parisienne, présentés comme des professionnels de ce type d'escroquerie connue sous le nom de « rip deal », ou fausse vente.

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Dans le cadre de leur garde à vue, les mis en cause n'ont pas reconnu les faits reprochés. Ils se trouvent désormais sous contrôle judiciaire, dans l'attente d'une comparution programmée le 1er septembre devant le tribunal correctionnel de Draguignan, pour des faits d'escroquerie en bande organisée.

En attendant cette échéance, la justice a procédé à la saisie de trois biens immobiliers situés sur la Côte d’Azur, dont la valeur globale atteint 1,9 million d’euros.

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Source : Nice Matin

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