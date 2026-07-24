Il se fait voler 14 000 dollars en SOL dans un beach club à Bali après avoir prêté son téléphone à une inconnue

Le meilleur moyen d’échapper aux arnaques crypto consiste à rester sur ses gardes et à ne jamais exposer ses informations confidentielles… ou un support permettant d’y accéder. Une règle que vient d’apprendre à ses dépens un détenteur de SOL dans un beach club à Bali après avoir prêté son téléphone à une inconnue.

Il prête son téléphone à une inconnue : « c'était la plus grosse erreur de la soirée »

Les arnaques visant des détenteurs de cryptomonnaies peuvent prendre de nombreuses formes, à l'aide de procédures toujours plus sophistiquées et difficiles à détecter qui intègrent désormais les capacités offertes par l'intelligence artificielle (IA). Mais il suffit également de prêter son téléphone quelques instants à une inconnue...

Une douloureuse expérience que vient de vivre un jeune homme, répondant au pseudonyme « 29 » sur le réseau X, lors d'une soirée visiblement bien arrosée dans un beach club situé sur l'île indonésienne de Bali, au cours de laquelle il va rencontrer un groupe d'Australiennes en apparence sympathiques à qui il va payer plusieurs tournées.

⚠️ Victime d’une arnaque aux cryptomonnaies : que pouvez-vous faire ?

Une fois le taux d'alcool dans le sang de notre victime bien avancé, l'une des jeunes filles va lui demander son téléphone afin de s'ajouter dans ses contacts Instagram. Une requête à laquelle il va répondre sans se méfier une seule seconde en lui tendant son smartphone déverrouillé.

Elle a demandé mon téléphone pour y ajouter son contact. Il était déjà déverrouillé, alors je le lui ai tendu sans y réfléchir. C'était la plus grosse erreur de la soirée. Elle a gardé mon téléphone bien plus longtemps que nécessaire pour simplement s'ajouter sur Instagram. 29

Acheter la crypto Solana en quelques clics avec Finst

14 000 dollars en tokens SOL... « envolés en quelques secondes »

Rien de véritablement inquiétant au premier abord. Toutefois, un véritable indice va émerger dans le cerveau du jeune homme lorsque l'une des filles va commencer à discuter avec lui pendant que les autres se levaient tranquillement en disant qu'elles allaient aux toilettes.

Une minute plus tard, la fille assise à côté de moi s'est levée à son tour en disant qu'elle revenait tout de suite, puis elles avaient toutes disparu. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. J'ai ouvert mon wallet Phantom. 189 SOL venaient d'être transférés vers une adresse avec laquelle je n'avais jamais interagi. Environ 14 000 dollars... envolés en quelques secondes. 29

📰 Arnaque crypto dans le Var - Un couple perd 1,5 million d'euros lors d'une vente immobilière

Tout aurait pu s'arrêter là. Mais le jeune homme va décider d'appeler la police afin de déclarer le vol, et au lieu de voir débarquer une simple patrouille il va se retrouver face à une dizaine d'agents des renseignements en civil qui vont procéder à une arrestation digne d'un film d'action.

Véritable professionnalisme, ou simple motivation déclenchée par la perspective de récupérer les 14 000 dollars pour leur propre compte, compte tenu de la corruption qui gangrène la police indonésienne ? Quoi qu'il en soit, les Australiennes impliquées risqueraient des poursuites pénales et une expulsion du pays.

De mon côté, j'ai toujours perdu 189 SOL. 29

Envoyé avec succès ! Ok

Être recontacté par notre cabinet d'avocats partenaire 🤝🏻 Vos coordonnées : Votre nom* Votre email* Nom de la société Téléphone Vos besoins* En soumettant vos informations via ce formulaire, vous acceptez d'être recontacté et que vos informations puissent être partagées avec nos partenaires de confiance. Ces derniers pourraient vous contacter avec des informations et offres susceptibles de vous intéresser. Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment en nous contactant à l'adresse [email protected] Envoyer

Source : 29

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.