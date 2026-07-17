The Black Bull : le lancement viral du memecoin inspiré d'Ansem

Le memecoin The Black Bull ($ANSEM) s'est imposé comme l'un des lancements les plus commentés de l'année sur Solana. Inspiré par l'influenceur crypto Ansem, le projet a attiré des dizaines de millions de dollars de volumes d'échange en quelques jours.

Un lancement viral sur Solana

The Black Bull ($ANSEM) est apparu fin juin sur Solana, dans un contexte de nouveau cycle memecoin animé par Pump.fun, PumpSwap, Meteora et Raydium. Ce memecoin s’est rapidement imposé comme l’un des lancements les plus suivis du moment.

Le projet se présente comme communautaire et affirme ne pas être officiellement affilié à Ansem, l’influenceur dont le pseudonyme et l’historique on-chain forment pourtant le cœur du narratif. Une part importante de l’offre aurait d’ailleurs été envoyée à un portefeuille public associé à l’influenceur, ce qui a alimenté à la fois l’engouement et les critiques.

Côté marché, The Black Bull (ANSEM) s'échange actuellement autour de 0,19 dollar, pour une capitalisation d'environ 77 millions de dollars et un volume d'échanges sur 24 heures supérieur à 43 millions de dollars. Environ 420 millions de tokens sont actuellement en circulation.

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Un memecoin qui se rêve en « creator liquidity index »

Le récit autour de $ANSEM a rapidement dépassé le simple meme. Le site officiel décrit le token comme une « couche de liquidité et d’index pour les écosystèmes de créateurs », avec des LP Pods, un Bull Index et un mécanisme de staking permettant de minter un token dérivé, bbINDEX.

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Le projet évoque également des frais de protocole de 20 % sur les récoltes, répartis entre marketing et rachats de $ANSEM sur le marché secondaire. Ces mécanismes restent expérimentaux et non audités, comme le précise le site lui-même. Aucun profil TVL n’est encore suivi de manière indépendante par DefiLlama à fin juin 2026.

Malgré ce vernis DeFi, la dynamique reste largement portée par la spéculation sociale. Selon WEEX, le nombre de détenteurs dépassait les vingt mille peu après le lancement, mais ce chiffre inclut probablement de nombreux bots et portefeuilles éphémères, typiques des lancements Pump.fun.

Ansem alimente le buzz

Hier, Ansem est sorti du silence avec un tweet devenu viral, cumulant plus de 4 100 likes et près de 950 réponses en quelques heures.

Dans cet article, intitulé « The ANSEM Thesis », il assume pleinement le projet. Il y explique que $ANSEM constitue selon lui la première véritable tentative de transformer l'identité d'un créateur de contenu en actif financier, avec l'ambition de devenir une couche de liquidité pour les communautés crypto.

L'influenceur affirme vouloir redistribuer une partie des revenus générés par son audience à travers des airdrops et des rachats de tokens, tout en présentant The Black Bull comme une expérimentation autour de la « creator economy » on-chain plutôt qu'un simple memecoin.

La publication a relancé les discussions autour de $ANSEM, entre soutiens enthousiastes et critiques d’une partie de la communauté. Certains détenteurs historiques lui reprochent d’avoir accepté une large part d’un token communautaire plutôt que de soutenir un précédent memecoin lancé en son nom.

The Black Bull illustre parfaitement la mécanique 2026 des memecoins Solana : lancement sur Pump.fun, narratif d’influenceur, wrappers DeFi expérimentaux et volatilité extrême. Le token évolue dans un environnement où Solana (SOL) tente lui-même de reprendre des couleurs, actuellement autour de 74 dollars.

Pour les investisseurs français tentés par ce type d’actif, la prudence reste de mise. Les memecoins d’influenceurs ont déjà montré leurs limites, à l’image du memecoin TRUMP qui a fait perdre 3,8 milliards de dollars à ses détenteurs. Sans audits, sans reporting TVL standardisé et avec une forte concentration de l’offre, $ANSEM reste un pari purement spéculatif.

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Sources : Yellow, X / @blknoiz06 (Ansem)

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