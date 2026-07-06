Pendant que Trump s'enrichissait de 1,4 milliard de dollars, les détenteurs de son memecoin ont perdu 3,8 milliards de dollars

Un contraste saisissant. Alors que Donald Trump a déclaré 1,4 milliard de dollars de revenus tirés de la crypto en 2025, une analyse révèle que près d'un million de personnes ayant acheté son memecoin TRUMP ont perdu 3,8 milliards de dollars au total.

TRUMP : 988 905 acheteurs vivent une chute de 97%

Selon les données de Nansen, 988 905 wallets ayant acheté le token TRUMP affichent aujourd'hui une perte combinée de 3,81 milliards de dollars. Le memecoin, lancé trois jours avant l'investiture du président en janvier 2025 avec un message sur Truth Social invitant ses partisans à « rejoindre la communauté très spéciale de Trump », se négocie désormais autour de 1,76 dollar. Cela correspond à une chute de 97% depuis son pic à 75,35 dollars.

💡Qu'est-ce que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump ?

Dans sa récente déclaration de patrimoine, Donald Trump a révélé avoir personnellement perçu 636 millions de dollars de royalties liées au TRUMP, soit près de la moitié des 1,4 milliard de dollars de revenus crypto qu'il a engrangés l'an dernier. Le reste provient sans surprise de World Liberty Financial, l'entreprise cofondée avec ses fils, dont le token WLFI a lui aussi fortement chuté depuis son lancement.

Le président des cryptos ou du pump and dump ?

Cette situation intervient alors que la Securities and Exchange Commission (SEC), sous l'administration Trump, a annoncé qu'elle ne considérerait pas les memecoins comme des valeurs mobilières. Aucun problème pour la Maison-Blanche, dont une porte-parole affirmait récemment que « le président Trump a fièrement fait des États-Unis la capitale mondiale de la crypto ».

Les détenteurs d'Official Trump peuvent en douter, tant la chute a été lourde. Et l'affaire suscite bien sûre de nombreuses accusations de conflits d'intérêts.

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La sénatrice Kirsten Gillibrand a de son côté proposé une loi interdisant aux élus et à leurs conjoints d'émettre ou de promouvoir des tokens crypto. Et du côté du memecoin, plusieurs avocats évoqueraient déjà la possibilité de poursuites judiciaires de la part d'investisseurs lésés, selon les informations rapportées par Nansen.

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Source : New York Times

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