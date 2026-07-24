Les remboursement d'impôt, c'est aujourd'hui, mais attention à cette arnaque

La direction des impôts verse aujourd'hui la première vague de remboursements d'impôt sur le revenu 2026. Le remboursement moyen est de 1 057 euros par foyer, de quoi attirer des arnaqueurs...

Remboursements d'impôt aujourd'hui et le 31 juillet

Le calendrier fiscal fixe deux dates pour les remboursements de trop-perçu : ce vendredi 24 juillet et le vendredi 31 juillet 2026.

Le virement, versé automatiquement sur le compte déjà connu de l'administration fiscale, apparaîtra avec le libellé « REMB IMPOT REVENUS », émis par « DGFIP FINANCES PUBLIQUES ». Aucune démarche n'est nécessaire de la part du contribuable pour percevoir cette somme si ses coordonnées bancaires sont déjà enregistrées.

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Selon Cybermalveillance.gouv.fr, il faut cependant faire attention aux arnaques, particulièrement courantes à cette période de l'année.

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Un scénario classique, mais qui fonctionne

L'Etat rappelle que cette échéance coïncide chaque année avec une recrudescence de campagnes de hameçonnage (phishing) massives. Une vague de SMS frauduleux a déjà été signalée, ciblant plus de 12 millions de foyers.

Le mode opératoire varie peu : un mail, un SMS ou un appel non sollicité annonce un remboursement ou un trop-perçu, souvent d'un montant précis comme 262 ou 219 euros.

Le message demande de cliquer sur un lien menant vers un faux site imitant impots.gouv.fr, où la victime est ensuite invitée à saisir ses identifiants ou ses coordonnées bancaires.

Pour rappel, l'administration fiscale ne demande jamais ce type d'informations par SMS, e-mail ou téléphone. Elle ne réclame par ailleurs ni frais ni validation par carte bancaire pour verser un remboursement.

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Pour se protéger, il faut suivre les bonnes pratiques habituelles. Ne jamais cliquer sur les liens contenus dans ces messages, se connecter uniquement en saisissant soi-même l'adresse officielle dans son navigateur, et vérifier que l'expéditeur utilise bien un domaine en @dgfip.finances.gouv.fr.

En cas de doute ou de coordonnées transmises par erreur, il convient de signaler le message via la plateforme Signal Spam ou le 33700 pour les SMS, et de contacter immédiatement sa banque pour faire opposition.

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Source : Cybermalvaillance.gouv

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