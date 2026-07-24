Le PDG de Robinhood victime d’un hack – Attention à cette fausse crypto

Le compte X du PDG de Robinhood, Vlad Tenev, a été piraté jeudi pour promouvoir un faux memecoin baptisé « Vladhood ». L’arnaque a rapporté plus d’1 million de dollars aux attaquants en quelques heures.

« Vladhood », un faux token qui utilise l’image du PDG de Robinhood

Le message frauduleux, publié depuis le compte X vérifié de Vlad Tenev, présentait le token VLAD comme la « mascotte officielle » de Robinhood Chain.

Robinhood Chain est la blockchain layer 2 lancée début juillet par l’entreprise. Les scammers ont été jusqu’à prétendre que le Vladhood serait bientôt listé sur l’application Robinhood.

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Immédiatement après la publication, le volume de transactions a explosé jusqu’à 22 millions de dollars en quelques heures, avec près de 85 000 échanges recensés sur le principal pool Uniswap.

L’attaquant a utilisé le launchpad Pons, qui verrouille la liquidité mais permet au créateur du token de retirer en continu les frais de trading générés.

Cette méthode lucrative lui a permis d’engranger environ 650 ETH, soit entre 1,2 et 1,3 million de dollars. Par ailleurs, le montant continue de progresser, puisque le scammer n’a jamais retiré la liquidité et continue de percevoir des frais.

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Robinhood, une cible de choix dans l’écosystème actuel ?

Ce piratage n’est pas anodin : il intervient alors que Robinhood Chain, lancée début juillet pour héberger des actifs du monde réel tokenisés (RWA), a rapidement attiré plus de 700 millions de dollars d’actifs et généré plus de 2 millions de dollars de revenus en quelques semaines.

Sans que cela soit voulu par l’entreprise, Robinhood Chain est également devenu un terrain de jeu pour les memecoins. Cette dynamique, combinée à la renommée de Vlad Tenev, en ont fait une cible d’attaque.

Ce type d’arnaques est malheureusement courant. En France cette semaine, le compte X de Marine Le Pen a lui aussi été piraté pour promouvoir un faux token baptisé $LEPEN. Le tout était accompagné d’un message aux accents patriotiques appelant à investir dans la cryptomonnaie.

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Mais cette fois, l’opération a été bien moins rentable pour ses auteurs : le post n’est resté en ligne que quelques minutes avec des montants générés très faibles.

Reste qu’il faut rester vigilant face à ce type de scams. Ce n’est pas parce qu’un compte X est vérifié qu’il ne peut pas être piraté et utilisé par des acteurs malveillants.

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Source : Robinhood via X

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