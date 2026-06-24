La collecte de données imposée par les instances réglementaires pose de nombreux problèmes de sécurité, impliquant directement les célèbres KYC. Face à cette situation, StarkWare annonce le lancement d’une solution « privée » présentée comme plus sûre et moins contraignante.

StarkWare : un modèle de « KYC privé » basé sur le standard STRK20

Prouver son identité dès que l'on souhaite interagir avec un projet crypto s'impose comme une étape fastidieuse dans le parcours des investisseurs, mais cela ne représente rien en comparaison des risques désormais associés, comme le vol de ces données sensibles en capacité de faire exploser le nombre d'extorsions crypto à l'aide de toutes les informations nécessaires.

Une réalité récemment chiffrée, qui expose un constat accablant estimé à un milliard de données personnelles possiblement exposées dans le cadre des procédures KYC (Know Your Customer), au point de se demander si l'on peut encore faire confiance aux prestataires en charge de cette vérification d'identité pourtant obligatoire.

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Face à cette situation, certains projets tentent de réagir, comme par exemple la société StarkWare - notamment en charge du layer 2 Ethereum Starknet - qui vient d'annoncer le déploiement d'une solution de KYC présentée comme « privée », en se basant sur son standard de tokens STRK20.

Que vous ayez besoin de prouver que vous avez plus de 18 ans, que vous détenez un justificatif valide ou que vous remplissiez une condition d’éligibilité, la vérification ne devrait confirmer que le fait précis requis, pas collecter l’identité complète qui se cache derrière. Car toute base de données d’identité représente une cible potentielle dès l’instant où elle existe. StarkWare

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« Les meilleures solutions de confidentialité viendront de la crypto »

Dans les faits, cette version privée du KYC proposée par StarkWare implique un chiffrement des identités associées aux comptes Starknet qui permet de révéler uniquement la preuve nécessaire sans jamais exposer le document officiel correspondant, dont les scannage ne pourra intervenir qu'une seule fois.

De quoi motiver le fondateur et CEO de StarkWare Eli Ben-Sasson à affirmer que « les meilleures solutions de confidentialité viendront de la crypto », et plus précisément du principe zero-knowledge (ZK), en permettant de proposer une vérification on-chain qui n'obligera plus les entreprises et les institutions à stocker des données personnelles sensibles dans des environnements numériques trop peu sécurisés.

📰 Plateformes crypto : des données personnelles pourraient avoir fuité à cause de ce fournisseur de KYC

La démonstration permet finalement de restreindre un transfert privé depuis un pool de confidentialité STRK20 aux seuls comptes identifiés. Un vérificateur consulte le registre on-chain afin de confirmer que le compte est éligible. L’opération est alors autorisée, tandis que l’identité associée au compte demeure privée. StarkWare

Une initiative qui intervient dans un contexte d'insécurité numérique particulier, alors que des fuites de données interviennent chaque jour au point d'afficher un triste record de 3 322 compromissions aux États-Unis sur l'année 2025, soit une hausse de presque 80 % en cinq ans qui implique un coût estimé à plus de 4 milliards de dollars.

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Sources : StarkWare, Eli Ben-Sasson

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