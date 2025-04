392 000 clients de FTX pourraient ne jamais être remboursés — En faites-vous partie ?

Tandis que les procédures pour les remboursements des clients de FTX sont en cours, une quantité non négligeable d’investisseurs pourrait ne jamais retrouver leurs fonds, ou tout du moins le dédommagement qui leur sera attribué.

💡 Sécurisez vos cryptos hors des plateformes centralisées

Selon un dossier déposé le 2 avril dernier, les personnes concernées seraient très exactement au nombre de 392 049. Ainsi, il s’agit là du nombre de clients n’ayant pas complété leur procédure de vérification Know Your Customer (KYC), qui était demandée avant le 3 mars dernier :

Si le titulaire d’une réclamation figurant à l’annexe 1 ci-jointe n’a pas commencé le processus de soumission KYC concernant cette réclamation au plus tard le 3 mars 2025 à 16 h (HE), cette réclamation sera rejetée et supprimée dans son intégralité.