Crypto et blanchiment, quand la régulation devient la véritable fraude

Alors que seuls 0,14 % des flux en cryptos sont liés à des activités criminelles, les régulations KYC/AML imposées au nom de la lutte contre le blanchiment mobilisent des milliards chaque année. Pourtant, 99,8 % de l’argent sale continue de circuler librement, échappant à ces dispositifs inefficaces. Faut-il continuer à sacrifier vie privée, innovation et argent public pour une régulation qui échoue à remplir sa mission ?

Quand les cryptos deviennent le bouc émissaire d'une politique aveugle

Aujourd'hui, environ 6 millions de français, soit 10 % de la population, possèdent des cryptomonnaies. L'actualité nous l'a montré, ces personnes sont autant de proies qui deviennent facilement identifiables à cause des obligations KYC liées aux régulations AMLR et loi narcotrafic. Mais est-ce que ces lois sont vraiment efficaces ?

Les médias désignent souvent les cryptomonnaies comme les complices idéales du crime organisé en raison de leur présupposé anonymat qui anime l'imaginaire collectif. Cependant, selon l'expert mondial sur le traçage de cryptos Chainalysis, sur l'année 2025, seulement 0,14 % des flux en cryptomonnaies seraient liés à des activités criminelles, contre 0,61 % en 2023.

À titre de comparaison, la Cour des Comptes estime que le blanchiment en monnaie fiduciaire représente environ 3 % du PIB mondial. Autrement dit, les criminels utilisent la monnaie traditionnelle environ 20 fois plus pour le blanchiment d’argent et probablement 1 000 fois plus en volume.

✅ Pour protéger vos cryptos, voici 5 stratégies avancées

Comme le remarque Renaud Lifchitz dans sa lettre ouverte aux députés de la République Française, cette tendance n'est pourtant pas traduite dans les priorités législatives. Nous pouvions nous attendre à un renforcement de la lutte contre le blanchiment classique, mais l'attention politique se porte sur l'univers crypto.

Et une interview @BFMTV sur le sujet des lois cryptos problématiques ! pic.twitter.com/fjKRzCu5Wo — Renaud Lifchitz ⠵ (@nono2357) May 5, 2025

Comme nous l'expliquions dans notre article sur la criminalisation de la vie privée en Europe, en plus de porter une logique juridiquement douteuse, la loi narcotrafic met en danger la vie des utilisateurs de cryptos à travers l'exposition de leurs données.

Renaud Lifchitz, expert en cybersécurité depuis 20 ans explique n'avoir « jamais connu une situation aussi catastrophique que depuis septembre dernier ». En France, selon le Ministère de l’Intérieur, plus de 200 000 personnes sont victimes d’usurpation d’identité par an. Ainsi, compiler des fichiers combinant identité et adresses blockchain deviennent des « bombes à retardement numériques ».

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Un arsenal réglementaire ruineux et inefficace

Du côté des régulateurs, la lutte contre le blanchiment (AMLR), via les dispositifs KYC/LCB-FT, est souvent défendue au nom d’une certaine « vertu morale ».

Mais en pratique, les résultats ne sont pas au rendez-vous puisque selon les Nations unies, 99,8 % de l’argent sale continue de circuler librement. De plus, selon Ronald F. Pol, chercheur en politique publique, l’impact réel de l’AML sur la criminalité financière est inférieur à 0,1 %, a-t-il écrit dans le Journal of Policy and Practice.

Les données sont mal validées et les incohérences méthodologiques sont nombreuses, de sorte que les résultats ne peuvent pas être définitifs, mais il y a un énorme écart entre l'intention politique et les résultats. Ronald F. Pol

Ces résultats semblent plutôt faibles, surtout lorsque l'on sait que les États-Unis mobilisent 26,4 milliards de dollars annuels pour suivre des objectifs, pour un rendement de seulement 2,2 milliards de dollars saisis, dont une part significative n’est même pas liée à l’AML.

Composition Ledger Insights, graphique à barres Lexis Nexis Risk Solutions

De plus, on estime que le coût de la conformité AML est 100 fois supérieur aux fraudes qu’elle permet de prévenir. Les banques, les contribuables et les citoyens ordinaires pénalisent donc plus que les entreprises criminelles.

🤔 Dans l'actualité - L'Europe rend-elle Bitcoin illégal sans le dire ?

La question centrale est donc la suivante : pourquoi persister dans une stratégie qui échoue objectivement à atteindre ses objectifs, tout en causant des dommages colossaux à la vie privée, à l’inclusion financière et à l’innovation technologique ?

Si vous souhaitez soutenir cette réflexion, la rédaction vous invite à signer la pétition de Renaud Lifchitz afin que la loi narcotrafic soit retirée.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Coinbase

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Ledger Insights

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital