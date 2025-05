Défendre sa vie privée avec les cryptos pourrait devenir un crime dans l'Union européenne de 2027

Ce mardi 29 avril 2025, la loi « Sortir la France du piège du narcotrafic » a reçu un ultime vote favorable de la part de la commission mixte paritaire. Le vote final a été remporté à 396 voix pour et 68 contre alors que la réforme avait été approuvée le jour d'avant à l'identique et à l'unanimité par le Sénat.

Comme le souligne l'Observatoire des Libertés et du Numérique, ce texte vient renforcer et introduire des mesures dangereuses pour les libertés et dérogatoires au droit commun.

Dans les faits, la loi vient modifier le Code pénal en étendant la présomption de blanchiment d'argent et en abaissant le niveau de la preuve.

Figure 1 - Article 7 §1 de la loi narcotrafic

En modifiant le Code de procédure pénale, le texte instaure également un outil coercitif de transparence patrimoniale. Cela signifie que, désormais, le refus de coopérer ou une mauvaise coopération devient une infraction autonome. Le principe d'une confiscation liée à une condamnation ne fait par ailleurs plus foi puisque le texte autorise dorénavant les saisies conservatoires.

Enfin, c'est également le Code des douanes qui est modifié en incriminant les manœuvres de « dissimulation » (utilisation de mixeurs de cryptomonnaies) ou en permettant aux douanes de bloquer, contrôler et confisquer des cryptos sans démonstration du caractère frauduleux au préalable.

Figure 2 - Article 7 §2 de la loi narcotrafic

Cette tendance s'inscrit également dans le cadre élargi de l'Union Européenne puisque selon Vyara Savova, responsable principale des politiques à l’Initiative européenne sur les cryptomonnaies (EUCI), le Règlement anti-blanchiment (AMLR) devrait entrer en vigueur d'ici 2027.

