DeFi : KYC sur Uniswap (UNI) – Qu’en est-il réellement sur cette rumeur qui fait débat ?

Ces derniers jours, la communauté crypto a exprimé des inquiétudes concernant la prétendue arrivée d’un KYC sur Uniswap (UNI). Est-ce réellement au programme et qu’est-ce qui alimente ces rumeurs ?

Le KYC arrive-t-il réellement sur Uniswap ?

Avec la régulation prenant de plus en plus d’ampleur à travers le monde, la vérification d’identité généralisée à l’ensemble de l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) est un sujet inquiétant de plus en plus d’utilisateurs. En effet, une telle perspective retirerait énormément de substance au concept de décentralisation.

C’est dans ce climat, qu’une nouvelle extension permettant la vérification Know Your Customer sur Uniswap (UNI) V4 a commencé à agiter la communauté. Ainsi, des postes sont apparus ces derniers jours sur X, affirmant que le KYC arriverait bientôt sur le célèbre exchange décentralisé (DEX) :

KYC is coming to Uniswap. pic.twitter.com/OOiIjzVh5y — Chris Blec (@ChrisBlec) October 13, 2023

Pour comprendre ces inquiétudes, il faut revenir en premier lieu sur le fonctionnement d’Uniswap V4. Cette évolution du protocole propose effectivement des « Hooks », des sortes d’extensions permettant de personnaliser les pools de liquidités à souhait.

Ces Hooks pouvant être créés par la communauté, il n’aura pas fallu longtemps pour qu’un développeur propose un module de KYC :

Hook permettant le KYC sur Uniswap

Comme le montre la copie d’écran ci-dessus, cette extension n’est pas proposée par Uniswap, mais par un développeur indépendant.

Néanmoins, les faits sont là et le KYC serait donc techniquement possible sur le DEX, bien qu’il soit important de préciser que les équipes de développement d’Uniswap n’en sont pas à l’origine pour autant et qu’il serait faux d’avancer le contraire.

Quoi qu’il en soit, que ce soit de cette manière ou d’une autre, le KYC dans la DeFi est un vrai sujet avec des débats légitimes à mener.

Pour l’heure, l’idée d’un KYC généralisé sur Uniswap n’est donc pas au programme. En effet, la force des Hooks est qu’ils peuvent n’être déployés que sur certaines pools prédéfinies, ce qui laisse alors le choix aux utilisateurs.

Source : Hooks Uniswap

