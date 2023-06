Uniswap présente sa V4 avec l’introduction des ordres limites et des frais réduits

Deux ans après l’arrivée de sa V3, l’exchange décentralisé (DEX) Uniswap (UNI) a présenté sa V4 hier. Encore en construction à ce stade, elle promet toutefois des nouveautés intéressantes qui méritent d’être détaillées.

1/ Today, we’re announcing our vision for Uniswap v4 🦄

We see Uniswap as core financial infrastructure & think it should be built in public with space for community feedback and contribution.

An early implementation of the code can be found here:https://t.co/toy3k7plnU pic.twitter.com/9vGJElba2x

