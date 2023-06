KuCoin rend obligatoire la vérification d'identité (KYC) pour tous ses utilisateurs

Fini les comptes sans vérification. La plateforme crypto KuCoin a confirmé que tous les utilisateurs seraient désormais soumis à des vérifications d’identité (KYC), quelle que soit la juridiction. C’est un signe de plus du contexte réglementaire tendu pour les exchanges de cryptomonnaies.

Les vérifications d’identité sont arrivées sur KuCoin

Les utilisateurs devront vérifier leur compte à partir du 15 juillet prochain pour continuer à utiliser les services de KuCoin. Ceux qui ne le feront pas pourront retirer leurs actifs, mais pas procéder à la majorité des actions proposées sur la plateforme :

« Si leur KYC n’est pas validé, ils ne pourront utiliser que des services tels que les ordres de vente de trading au comptant, la réduction de l’effet de levier du trading de futures et du trading sur marge, la récupération des actifs sur KuCoin Earn et sur les ETF, et le service de dépôt. »

Les mesures « Know Your Customer » (KYC) mises en place demanderont aux clients de fournir leur nom, leur adresse, un ou plusieurs documents d’identification ainsi que d’autres données. Basé aux Seychelles, l’exchange souhaite ainsi harmoniser ses mesures d’identification pour qu’elles s’appliquent à toutes les juridictions dans lesquelles il est présent.

« Protéger » les utilisateurs de KuCoin

Cette décision intervient dans un contexte réglementaire particulièrement tendu pour les plateformes d’échange, en particulier aux États-Unis. KuCoin souhaite donc manifestement rentrer dans le rang, de peur de subir les foudres des régulateurs. La plateforme justifie sa décision par la protection des consommateurs :

« Nous protégeons en permanence les actifs de nos clients et luttons contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les crimes financiers dans le monde entier. Sur cette base, KuCoin améliorera le programme d’identification et de vérification des clients. »

Pour rappel, les plateformes majeures, dont Binance et Coinbase, on subi les foudres des régulateurs, en particulier la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. KuCoin étant un exchange d’ampleur, avec un volume d’échange qui s’élève à 536 millions de dollars sur les dernières 24h, il se protège manifestement d’éventuelles initiatives réglementaires.

Source : KuCoin via Twitter

