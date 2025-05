L’UE veut surveiller toutes les transactions crypto : vers la fin de l’anonymat on-chain en Europe ?

Avec l’entrée en vigueur de l’AMLR en 2027, l’Union européenne veut mettre fin à l’anonymat on-chain, interdire les privacy coins et imposer un traçage systématique des transferts crypto. Officiellement : lutter contre le blanchiment d’argent. Officieusement : instaurer une surveillance financière de masse ?

L’AMLR : un virage sécuritaire au détriment de la vie privée

Le compte à rebours est lancé. À partir du 1er juillet 2027, l’Union européenne appliquera le Règlement sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AMLR), un texte qui bouleversera le paysage crypto européen. En ligne de mire : les privacy coins comme Monero (XMR) ou Zcash (ZEC), les portefeuilles anonymes, et toutes les transactions au-delà de 1 000 euros.

Selon le président de l’Eurogroupe, Paschal Donohoe, ces mesures visent à « étendre la transparence des transferts financiers au-delà des canaux traditionnels » et à inclure pleinement les crypto-actifs dans le champ des obligations anti-blanchiment. Désormais, les prestataires de services crypto (CASP) devront identifier systématiquement l’expéditeur et le destinataire de chaque transaction, y compris pour les portefeuilles auto-hébergés lorsqu’ils interagissent avec des services régulés.

L’Union va plus loin en interdisant purement et simplement les cryptos axées sur l’anonymat. Les plateformes régulées ne pourront plus proposer ni interagir avec des privacy coins, quels que soient les volumes concernés. D'ailleurs, les principaux CEX (Binance, Kraken, etc.) ont d'ores et déjà commencé à délister certaines cryptos de ce type.

Pour superviser cette mise en œuvre, Bruxelles a créé l’AMLA (Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent). À terme, celle-ci supervisera directement jusqu’à 40 prestataires crypto, opérant dans au moins 6 États membres et gérant plus de 20 000 comptes ou 50 millions d’euros de volumes annuels. « Une coopération et une coordination plus étroites sont absolument essentielles. Non seulement à l’échelle internationale, mais aussi au niveau européen, » a ajouté Paschal Donohoe à ce propos.

L’AMLA aura également un accès direct et non filtré sur l’ensemble des données relatives aux comptes crypto via les plateformes agréées. Cette approche ultra-centralisée inquiète une partie du secteur, qui y voit un glissement vers une surveillance systématique plutôt qu’un encadrement proportionné.

Surveillance généralisée, efficacité limitée ?

Les critiques ne manquent pas. Riccardo Spagni, développeur de Monero, dénonce une atteinte sans précédent à la confidentialité financière : « C’est la fin d’un équivalent numérique du cash. Ces règles ne visent pas les criminels, qui pourront toujours compiler Monero depuis le code source ou passer par des marchés offshore, mais les citoyens ordinaires ».

Il souligne également un possible conflit avec les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui protègent respectivement le respect de la vie privée et la protection des données personnelles. Selon lui, des recours juridiques sont à prévoir, notamment devant la Cour de justice de l’Union européenne.

D’autres acteurs, comme James Toledano, directeur opérationnel de Unity Wallet, mettent en garde contre le risque de délocalisation technologique. « Ces règles vont pousser les start-ups crypto à quitter l’Europe, comme cela s’est produit durant les crypto wars des années 1990 avec le chiffrement fort aux États-Unis », prévient-il.

Au-delà du débat juridique, l’AMLR pourrait aussi produire l’effet inverse de celui recherché : encourager le retour à des formes de finance décentralisée difficilement traçables. Mais au-delà du sujet de la crypto, la vraie question se trouve au niveau du respect de la vie privée des citoyens européens, mise à mal sous des prétextes toujours plus flous.

Source : Decrypt

