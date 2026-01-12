Le XMR de Monero s'envole de 18 % avec un nouvel ATH

Dans la nuit de dimanche à lundi, le XMR de Monero a réalisé un nouveau plus haut historique (ATH) à près de 600 dollars. Comment expliquer cette hausse ?

le 12 janvier 2026 à 8:30.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Test logo

Le XMR de Monero bat son record historique

Dimanche, le prix du XMR de Monero s'est envolé, à tel point qu'au cours de la nuit, l'actif a dépassé son plus haut historique (ATH) pour atteindre 596,61 dollars l'unité.

Malgré une légère baisse, l'actif s'échange toujours à plus de 565 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en hausse 17,8 % au cours des dernières 24 heures.

🧑‍🏫 Tout savoir sur Monero (XMR)

À présent, l'action des prix sera particulièrement intéressante à observer pour voir comment va se comporter le XMR vis-à-vis de ses précédents plus hauts. En effet, le graphique en données mensuelles montre que l'ATH du mois de mai 2021 à près de 518 dollars était tout juste parvenu à dépasser celui de décembre 2017 à 469,5 dollars. Par la suite, l'actif avait sévèrement corrigé, dans un contexte où les régulateurs du monde entier se sont de plus en plus positionnés contre les cryptomonnaies anonymes, puis le cours est finalement reparti à la hausse à partir du printemps 2024 :

Cours du XMR en données mensuelles

Cours du XMR en données mensuelles

 

Pour comprendre les raisons de cette hausse, il faut plutôt se tourner du côté de la débandade rencontrée par le ZEC de Zcash la semaine dernière, après la démission de son équipe de développeurs ayant finalement lancé une nouvelle structure.

Si le ZEC s'est quelque peu repris depuis, il perd tout de même 20 % depuis le début de l'année et cette rotation vers le XMR permet à ce dernier de reprendre la tête de la catégorie des monnaies confidentielles. En effet, le XMR est à présent capitalisé à plus de 10,5 milliards de dollars, contre 6,83 milliards de dollars pour le ZEC.

💡 Où et comment acheter du XMR de Monero ?

Au-delà de ce momentum, nous remarquons que cette envolée du XMR s'inscrit dans un contexte d'une tendance haussière qui dure depuis près de 2 ans, faisant du XMR l'un des rares altcoins à s'être un minimum démarqué en 2025. Alors que les préoccupations autour de la vie privée se font de plus en plus vives, que ce soit à travers l'entrée en application de DAC8 en Europe ou bien des enlèvements liés aux cryptomonnaies en France, nous pourrons voir dans quelle mesure cela impactera le cours du XMR à plus long terme.

Source : TradingView

