Monero : de l’argent numérique ? C’est ce que dit ce trader légendaire

Le Monero semble profiter pleinement de la hype actuelle sur le secteur des cryptomonnaies confidentielles, avec une hausse supérieure à 50 % sur les 7 derniers jours. De quoi motiver le trader Peter Brandt à investir sur cet « argent numérique ».

Peter Brandt fait la promotion du Monero (XMR)

L'or s'impose sans aucun doute possible comme le tout premier des actifs mondiaux, avec une valorisation estimée à 32 000 milliards de dollars. Un statut qui revient de fait, dans sa version numérique, au leader incontesté du secteur des cryptomonnaies : l'incontournable et légendaire Bitcoin.

Une évidence pour la première marche du podium qui devient tout de suite plus discutable quand il s'agit de la seconde place, même si, du côté des actifs traditionnels, elle revient actuellement à l'argent et ses 5 130 milliards de dollars depuis son envolée de 90 % au cours des dernières semaines.

Un débat dans lequel le célèbre trader Peter Brandt vient de faire une entrée remarquée sur le réseau X, en déclarant avoir acheté du Monero afin de profiter de sa tendance haussière actuelle. Une stratégie qui reposerait essentiellement sur certaines similitudes entre le cours du XMR et celui de l'argent (graphiques à l'appui).

J’ai acheté un peu de XMR à cause de ce graphique. Mais ne le dites à personne. Il ne faut jamais que l’on sache que je fais des profits de temps en temps. Les trolls doivent croire que je ne réussis pas en trading. Peter Brandt

Mise en parallèle du graphique du Monero ($XMR) avec celui de l’argent (silver)

Un « argent numérique » qui surfe sur la hype des cryptomonnaies confidentielles

Peter Brandt fait-il la promotion du Monero pour ses capacités à revendiquer le statut d'argent numérique, ou plus simplement afin de promouvoir son placement dans l'espoir d'alimenter encore un peu plus la tendance haussière actuelle ? La question mérite d'être posée, alors même que le graphique du XMR incite surtout à ne pas se précipiter.

En effet, la hausse du Monero s'inscrit pleinement dans la hype qui touche actuellement le secteur des cryptomonnaies confidentielles, notamment portée par le Zcash (ZEC) avant que cet excès de succès ne monte visiblement à la tête de ses développeurs, au point de déclencher une scission au sein des équipes de l’Electric Coin Company (ECC) en charge de son développement.

Une affaire à l'origine d'un recul significatif du cours du ZEC, de plus de 40 % depuis son sommet de novembre à 700 dollars, qui semble avoir reporté l'attention des investisseurs en quête de narratives à exploiter sur le XMR, en hausse de presque 60 % depuis l'annonce de la guerre interne qui frappe le Zcash.

Malgré tout, certains analystes abordent la hausse d'intérêt actuelle pour les privacy coins non pas comme une hype passagère, mais bien plus comme l'expression d'une évolution logique du secteur des cryptomonnaies afin de faire face à une surveillance toujours plus importante de la part des instances de contrôle mondiales.

Ce ne sont pas les acteurs crypto américains qui vont venir dire le contraire, suite à la mise en lumière de nombreuses dérives inscrites dans la législation crypto en cours de rédaction aux États-Unis.

Source : Peter Brandt

