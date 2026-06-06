4 hommes mis en examen pour l'enlèvement d’un entrepreneur crypto de Mulhouse

Après avoir enregistré un nombre toujours plus important de séquestrations et d’enlèvements visant des détenteurs de cryptomonnaies, le temps semble être venu de régler les comptes judiciaires des criminels à l’origine de ces affaires. En effet, 4 hommes viennent d’être mis en examen pour une affaire du 22 mai dernier intervenue à Mulhouse. On fait le point…

4 hommes mis en examen pour le vol de 14 000 euros en cryptomonnaies

Depuis quelques semaines, les annonces de procès et de condamnations prononcées à l'encontre de criminels impliqués dans ces affaires d'enlèvements et de séquestrations crypto succèdent enfin à la liste noire en hausse constante des nouveaux cas déclarés depuis le début de l'année, qui approche des 60 agressions avérées.

Une situation qui a par exemple permis de voir le cerveau supposé d'un gang de criminels opérant depuis quelque temps sur le territoire français écoper d'une peine de 25 ans de prison au Maroc, le 23 mai dernier, suite à l'organisation de plusieurs affaires visant de riches détenteurs de cryptomonnaies.

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Une prise en charge judiciaire qui semble également s'organiser du côté de la France, pire pays du monde dans le domaine, avec comme dernier exemple en date la mise en examen de 4 individus suite à un enlèvement avec violence perpétré à l'encontre d'un entrepreneur crypto domicilié à Mulhouse, intervenu le 22 mai dernier.

En effet, la victime de 25 ans a été séquestrée durant plusieurs heures, après avoir été enlevé et ligoté par deux hommes, dans le but de lui voler... l'équivalent de 14 000 euros en cryptomonnaies. Des fonds qu'il devra apparemment réclamer à sa compagne et à un ami, afin de satisfaire aux exigences de ses ravisseurs.

Un bien maigre butin au regard des lourdes peines de prison que les 4 hommes pourraient purger suite à leurs procès.

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Il reconnait le prénom de l'un de ses ravisseurs

Alors que la victime recevait des coups et des menaces de mort de la part de ses agresseurs en possession d'une arme de poing, avec le risque de se faire couper un doigt à l'aide d'un coupe-boulon, les criminels s'exprimaient entre eux en russe, tout en traduisant leurs exigences à l'aide d'une application de traduction sur leur téléphone portable.

Une procédure fastidieuse qui va permettre à la victime de reconnaître, entre deux mots de russe, le prénom d'un marchand de voitures d’occasion de la région avec qui il avait été en affaires quelques temps auparavant, et « qui était au courant qu’il investissait dans le secteur des cryptomonnaies », selon le communiqué.

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Une information visiblement décisive qui va permettre d'appréhender 4 individus localisés dans le Haut-Rhin, immédiatement placés en détention provisoire.

L’information judiciaire doit à présent se poursuivre pour préciser le contexte de commission des faits, le rôle et le degré d’implication de chacun des protagonistes, les liens qui les unissent et la destination des fonds soustraits. procureur de la République

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Source : Ouest-France

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