Lors d’une intervention ce mardi devant des membres de l’Adan, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a de nouveau abordé la hausse inquiétante des agressions crypto sur le territoire français. Il affirme que le gouvernement va renforcer la sécurité des acteurs du secteur.

Laurent Nuñez annonce 200 interpellations en lien à des agressions crypto

Chaque semaine apporte son lot de nouvelles affaires d'enlèvements et de séquestrations de détenteurs de cryptomonnaies dont l'immense majorité se déroule sur le territoire français, devenu depuis l'année dernière le pire endroit au monde en matière de sécurité dans le domaine.

Une situation face à laquelle le gouvernement tente de réagir, notamment depuis l'annonce de la mise en place d'un « plan d’action crypto » national en avril dernier, afin de freiner l'augmentation désormais hors de tout contrôle de ces agressions ciblées depuis le début de l'année.

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Depuis cette époque, de nombreuses enquêtes et opérations policières ont mené à des arrestations, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez qui revendique un total de « 200 personnes interpellées soit une fois les faits commis, soit par anticipation », lors d'une récente intervention devant des membres de l’Association des professionnels du secteur crypto français (Adan).

L'occasion de promettre un renforcement de la sécurité des acteurs crypto français, alors que le nombre d'agressions à leur encontre ne cesse d'augmenter au point de représenter désormais « 77 faits de séquestration, enlèvement, extorsion ou tentatives » depuis le début de l'année, contre 45 enregistrés en 2025.

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Un nouveau plan d'action en trois phases

Malgré une apparente « efficacité » des forces de l'ordre, les agressions crypto se poursuivent avec une régularité inquiétante au point de pousser Laurent Nuñez à affirmer que l'inquiétude des détenteurs de cryptomonnaies face à ces « faits graves » reste « légitime ».

L'occasion pour le ministre de l'Intérieur de rappeler l'existence de plateformes d’identification immédiate sur lesquelles « 724 bénéficiaires sont inscrits », dont des dirigeants d'entreprises crypto, des personnalités très exposées et de gros détenteurs à risque.

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Un dispositif mis en place par le gouvernement qui a visiblement permis à une victime domiciliée dans la Somme d'actionner un numéro d'appel en fin de semaine dernière, dans le cadre d'un nouveau plan mis au point par l’ensemble des services du ministère que Laurent Nuñez présente comme « plus ambitieux ». Résultat : l'interpellation des criminels impliqués a eu lieu « huit heures » après les faits.

Toutefois, le véritable problème ne concerne pas les petites mains actives sur le terrain, mais bien les commanditaires et donneurs d'ordres qui opèrent parfois depuis l'étranger. Une situation qui nécessite un renforcement des échanges de renseignement considéré comme « fondamental et extrêmement efficace », positionné comme le premier axe de ce nouveau plan.

Vient ensuite en second axe un partenariat plus important avec l’Adan, impliquant la création d’un réseau d’experts composé d'acteurs de la filière et d'agents de l’État, et enfin en troisième axe un renforcement de la coordination opérationnelle entre les services et les pays où sont présents les commanditaires, afin de neutraliser plus rapidement les malfaiteurs.

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Source : Sud-Ouest

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