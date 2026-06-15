Un couple agressé à Nancy par de faux policiers pour un wallet crypto à 20 000 euros. Les agresseurs auraient exploité les données piratées chez Waltio.

Une agression planifiée à partir de données piratées

Un homme de 32 ans, habitant de Vaujours en Seine-Saint-Denis, a été mis en examen à Nancy pour tentative d’extorsion avec arme, tentative d’enlèvement en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.

Le 8 mars dernier, vers 8h30, une femme de 45 ans rentrait de promenade avec son chien dans le centre-ville de Nancy, à proximité de la place Stanislas. Trois individus cagoulés et armés, se faisant passer pour des policiers, l’ont contrainte à monter dans son immeuble avant de rouer de coups le couple à l’intérieur du domicile.

Les filles du couple, restées à l’étage, ont alerté la police. Pris de panique, les agresseurs ont pris la fuite à bord d’une berline noire sans parvenir à dérober le portefeuille de cryptomonnaies, estimé à 20 000 euros.

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Le piratage de Waltio à l’origine du ciblage ?

Les enquêteurs auraient établi un lien entre l'agression et le piratage de Waltio. Ces données proviendraient potentiellement du piratage de la plateforme française d’assistance fiscale Waltio, survenu en janvier 2026 d'après une source proche de l'enquête. Interrogés par Cryptoast, il y a quelques mois, au sujet des liens entre les agressions liées à la crypto et le hack de la plateforme, Waltio avait préféré ne pas communiquer sur le sujet.

Cependant, même si Waltio n'assure pas la garde d'actifs, les fichiers dérobés contiendraient notamment des adresses physiques et des évaluations patrimoniales, transformant une fuite de données en feuille de route pour des criminels.

Le suspect a été interpellé en Seine-Saint-Denis grâce à l’exploitation des images de vidéosurveillance, puis placé en détention provisoire. Ses deux complices sont toujours recherchés.

👉 Sur le même sujet – Waltio frappé par une violation de données et une tentative d’extorsion

Les wrench attacks se multiplient en France

Agressions crypto en France selon France Crypto

Cette méthode porte un nom dans la cryptosphère, celui de wrench attack, ou attaque à la clé à molette. L’idée est simple et brutale, contraindre physiquement un détenteur de cryptos à livrer ses clés privées plutôt que de tenter de casser un chiffrement.

Le contexte français est particulièrement préoccupant. Nous avons recensé plus de 50 crimes liés à la cryptomonnaie en France, dont 27 ayant eu lieu cette année.

👉 Notre liste des agressions liées à la cryptomonnaie en France

Les différents piratages, surtout ceux de Ledger, de la DGFiP et de l'ANTS peuvent également permettre aux malfaiteurs de recenser suffisamment de données recoupées entre elles pour trouver de nouvelles victimes.

Pour les investisseurs français, le message est clair. La sécurité ne se limite plus à un bon mot de passe ou à un cold wallet bien rangé. Elle dépend désormais de la capacité des prestataires, exchanges, assistants fiscaux et administrations, à protéger les données personnelles confiées.

Une seule fuite peut désormais se traduire en agression au domicile.

👉 À lire également – La CNIL condamne France Travail à 5 millions d’euros d’amende pour fuite de données

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Source : Le Parisien

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