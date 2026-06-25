Des enlèvements crypto menés avec des voitures volées - Un réseau à 2 millions d'euros vient d'être démantelé

La prise en main désormais confirmée des enlèvements et séquestrations crypto par le crime organisé implique plusieurs niveaux de compétences, comme par exemple l’utilisation de voitures volées. Un réseau vient d’être démantelé en Loire-Atlantique et 18 personnes mises en cause, dans le cadre d’un trafic géré depuis une cellule de prison parisienne. Les détails de cette affaire.

Démantèlement d'un trafic de voitures volées en Loire-Atlantique

Depuis le début de l'année - et même auparavant - la France a très largement confirmé sa position de pire pays au Monde où habiter pour les détenteurs de cryptomonnaies, alors que les affaires d'enlèvements et de séquestrations menées à leur encontre se succèdent à une vitesse alarmante.

Une activité largement prise en main par le crime organisé, dont les commanditaires déléguent le travail de terrain à des petites mains souvent mineures et inexpérimentées, qui implique de s'associer à d'autres réseaux criminels afin de se procurer le matériel nécessaire, comme par exemple des voitures volées aux immatriculations modifiées.

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C'est en tout cas ce que démontre le récent démantèlement d'un trafic de ce genre, suite à une enquête menée par les gendarmes de Nantes ayant permis d'identifier 18 individus, dont 16 interpellés dans le cadre de 3 opérations distinctes, possiblement impliqués dans une soixantaine de vols de véhicules en Loire-Atlantique et dans les départements limitrophes, pour un préjudice estimé à 2 millions d'euros.

Selon les éléments disponibles, ce coup de filet aurait été rendu possible suite à l'identification du cerveau présumé de ce réseau, qui opérait depuis une cellule de prison parisienne. Ce dernier placé en garde à vue le 16 juin dans le cadre de l'ultime phase opérationnelle menée par les forces de l'ordre.

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Plusieurs véhicules identifiés dans des affaires d'agressions crypto

Tout débute en 2025, lorsqu'une information judiciaire est ouverte en Loire-Atlantique suite à une recrudescence importante des vols de véhicules réalisés au domicile de leurs propriétaires, selon la technique de plus en plus répandue du « home jacking » qui consiste à fracturer la porte d'entrée afin de s'emparer des clés.

Une enquête confiée à la Section de recherches de la gendarmerie de Nantes qui va rapidement mettre à jour un réseau très organisé visiblement destiné à fournir des véhicules pour des opérations criminelles, comme des braquages, des fusillades ou des agressions de détenteurs de cryptomonnaies.

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En effet, plusieurs voitures identifiées dans le cadre de cette enquête ont permis de remonter jusqu'à des affaires d'enlèvements et de séquestrations crypto perpétrées au cours des derniers mois sur le territoire français, sans toutefois préciser lesquelles.

Une découverte inquiétante qui permet de démontrer la professionnalisation évidente des criminels opérant dans ce secteur en pleine explosion, avec un mode opératoire qui dépend de la connexion entre différents réseaux spécialisés, permettant l'identification numérique et l'enlèvement des détenteurs de cryptomonnaies, mais également le blanchiment des fonds volés.

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Source : Ouest France

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