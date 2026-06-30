La Chine peut-elle provoquer un krach de Wall Street ?

Certains analystes estiment que la Chine pourrait provoquer la chute des marchés boursiers américains, en proposant notamment des modèles IA moins chers, voire gratuits.

Un krach provoqué par la Chine, un scénario qui inquiète

L'hypothèse d'un krach de Wall Street provoqué par la Chine est un scénario que certains investisseurs prennent désormais au sérieux. Parmi eux figure Ben Cera, investisseur et créateur de contenu spécialisé dans les marchés financiers. Dans une récente publication sur X, il estime que la Chine pourrait « faire crasher la Bourse américaine » en diffusant des modèles d'intelligence artificielle open source quasiment gratuits, capables de rivaliser avec ceux d'OpenAI et d'Anthropic.

China will crash the US stock market this year. They're dumping SOTA open-source models on the US, nearly as good as the frontier labs, basically free. Nobody can refuse cutting a $100M AI bill down to $5M. Once that deal is on the table for everyone, Anthropic and OpenAI… pic.twitter.com/p20sMUc4rx — Ben Cera (@Bencera) June 30, 2026

Le raisonnement de Ben Cera est le suivant : si les entreprises peuvent réduire leurs coûts liés à l'IA de plusieurs dizaines de millions de dollars en adoptant des modèles chinois performants et peu coûteux, les valorisations particulièrement élevées des sociétés américaines du secteur pourraient rapidement devenir difficiles à justifier. Selon lui, la véritable bulle ne résiderait pas dans l'intelligence artificielle elle-même, mais dans les prix actuellement payés pour y accéder.

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Cette analyse intervient alors que Pékin multiplie les initiatives pour accélérer son indépendance technologique. Dernier exemple en date, l'entreprise 360 Security Technology a présenté Tulongfeng, un modèle d'IA spécialisé dans la détection automatisée de vulnérabilités logicielles, présenté comme la réponse chinoise à Claude Mythos d'Anthropic. Pour son fondateur Zhou Hongyi, ces technologies constituent désormais des actifs stratégiques, capables de redéfinir l'équilibre des forces dans le cyberespace.

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L'influence de Pékin sur les marchés US

Au-delà de la compétition sur l'intelligence artificielle, la Chine dispose de plusieurs leviers économiques susceptibles de déstabiliser les marchés américains.

Le premier est financier. Pékin demeure l'un des principaux détenteurs étrangers de dette américaine. Une vente massive de bons du Trésor ferait remonter les taux d'intérêt, renchérirait le coût du crédit et exercerait une pression sur les actions, en particulier les valeurs technologiques.

Le deuxième concerne les matières premières stratégiques. La Chine domine le raffinage de plusieurs métaux critiques, notamment le gallium, le germanium, le graphite et l'antimoine. Un durcissement des restrictions à l'exportation fragiliserait directement les chaînes d'approvisionnement des secteurs des semi-conducteurs, de l'électronique ou encore de la défense.

Enfin, le scénario le plus redouté reste une escalade autour de Taïwan. Une perturbation durable de la production de puces de TSMC provoquerait un choc mondial sur l'industrie technologique et pourrait entraîner une correction brutale des marchés financiers.

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Pourquoi la Chine avance avec prudence

Pour autant, ces différents leviers présentent aussi un coût important pour la Chine. Une vente massive de dette américaine réduirait la valeur des obligations qu'elle détient encore et pourrait pénaliser ses exportations en renforçant le yuan. De la même manière, une crise économique majeure aux États-Unis affaiblirait la demande mondiale, dont dépend une partie de la croissance chinoise.

Cette logique explique pourquoi Pékin privilégie jusqu'à présent une stratégie de montée en puissance technologique plutôt qu'une confrontation financière directe. Le développement d'outils comme Tulongfeng illustre cette volonté de concurrencer les entreprises américaines sur le terrain de l'innovation, tout en réduisant la dépendance de la Chine aux technologies occidentales.

Si cette concurrence venait à s'intensifier et à remettre en cause les modèles économiques des leaders américains de l'IA, elle pourrait devenir l'un des catalyseurs d'une correction boursière. Mais, comme lors des grands krachs du passé, un tel mouvement résulterait probablement de la combinaison de plusieurs facteurs : valorisations élevées, ralentissement économique, tensions géopolitiques et montée en puissance de nouveaux concurrents.

L’épisode rappelle aussi que la centralisation des modèles d’IA américains reste un point de vulnérabilité, ce que Grayscale a déjà souligné.

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Si une décision chinoise venait à servir de catalyseur, elle s’ajouterait à des déséquilibres déjà présents, des IPO géantes d’Anthropic et SpaceX aux interrogations sur la croissance spectaculaire enregistrée ces derniers mois par les leaders de l’IA.

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Sources : Ben Cera sur X, Yahoo Finance

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