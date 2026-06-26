Chute de l'or : quelles sont les raisons et est-ce une opportunité d'achat ?

L'or a chuté sous le seuil des 4 000 dollars l'once, soit un niveau non atteint depuis sept mois. Comment l'expliquer et est-ce une opportunité d'achat ?

La Réserve fédérale et son nouveau directeur

L'or a continué sa chute ce vendredi, s'établissant autour de 4 000 dollars, soit une perte de plus de 5 % sur la semaine. Le métal jaune reste proche de son plus bas niveau en sept mois, loin de son record historique de janvier 2026.

Comment l'expliquer ? La réponse est à aller chercher à la fois du côté de la géopolitique, des la Réserve fédérale et de la Chine, selon Gaurav Mehta de Pine Tree Macro. Selon cette analyse, la courbe des taux américaine connaît un mouvement de "bear flattening", autrement dit un aplatissement, depuis l'annonce de la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed.

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Ce type de mouvement traduit généralement un resserrement de la liquidité bancaire et tend à soutenir le dollar. Or l'indice du dollar (DXY) a atteint cette semaine son plus haut niveau en plus d'un an, les marchés intégrant désormais des anticipations de hausse de taux. Quand ce resserement survient, il profite historiquement à l'or et au Bitcoin.

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En Chine, l'arrêt des injections de liquidités de la banque centrale

L'autre explication peut se trouver du côté de la Banque populaire de Chine. La banque centrale a brutalement interrompu l'expansion de ses injections de liquidités dès la première semaine de mars 2026. Or la Chine est présentée comme le plus gros acheteur marginal d'or au monde, les liquidités s'orientant traditionnellement vers le métal jaune plutôt que vers l'immobilier ou les actions.

Gaurav Mehta suggère que Pékin chercherait ainsi à sortir d'un piège à dette en dévaluant le yuan par rapport à l'or, une stratégie qui aurait plutôt bien fonctionné jusqu'ici.

L'arrêt de ces injections, possiblement lié au conflit en Iran, expliquerait donc une partie des difficultés de l'or dès le mois de mars, à quoi s'ajoutent des ventes d'or par d'autres banques centrales pour financer leurs achats de pétrole.

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L'or a perdu environ 30 % depuis son pic de janvier à 5 600 dollars l'once, tandis que l'argent a chuté de plus de 50 % sur la même période. Pour sortir de cela, deux scénarios sont envisageables : la confiance en Kevin Warsh qui s'effrite, ou bien une relance de la liquidité du côté de la Chine.

Source : Gaurav Mehta via X

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