Avis AuCOFFRE.COM : la plateforme de référence pour investir dans les métaux précieux

Diversifier son patrimoine avec des métaux précieux physiques, c'est la promesse d'AuCOFFRE.com, une plateforme française pionnière de l'investissement en or en ligne depuis 2009. Avec plus de 50 000 utilisateurs, 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion et un catalogue couvrant l'or, l'argent, le platine et le palladium, AuCOFFRE.com s'est imposé comme un acteur incontournable du secteur. Mais que vaut réellement la plateforme en 2026 ? Entre frais, sécurité, programme LSP et garde en coffre, voici notre avis complet sur AuCOFFRE.com.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec AuCOFFRE.COM (en savoir plus)

Qu'est-ce qu'AuCOFFRE.com ?

AuCOFFRE.com est une plateforme française d'achat, de vente et de stockage de métaux précieux physiques, fondée en 2009 à Bordeaux par Jean-François Faure. L'idée est née d'un constat simple : après la crise financière de 2008, acheter ou revendre de l'or via les circuits traditionnels est lent, opaque et coûteux. AuCOFFRE.com se crée pour offrir une alternative en ligne, transparente et accessible à tous les budgets.

Aujourd'hui, la plateforme revendique plus de 50 000 utilisateurs, 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion et une double certification ISO 9001 et 27001, gage de qualité de service et de sécurité. En plus de 15 ans d'activité, AuCOFFRE.com s'est imposé comme le leader français de l'investissement en or physique en ligne.

Concrètement, AuCOFFRE.com permet d'acheter des pièces et des fractions de métaux précieux (or, argent, platine et palladium) parmi un catalogue de plusieurs milliers de références. Une fois achetés, vos métaux précieux sont stockés dans des coffres hautement sécurisés, hors du système bancaire : soit en France (avec possibilité de livraison à domicile), soit aux Ports Francs et Entrepôts de Genève en Suisse, l'un des lieux de garde les plus sécurisés au monde.

Chaque produit est référencé individuellement (code-barres, photo) et vous recevez un certificat de propriété en nom propre. De plus, vos métaux ne font pas partie du bilan comptable d'AuCOFFRE.com : en cas de faillite de la société, vous restez l'unique propriétaire légal de vos actifs.

Le groupe AuCOFFRE.com a également développé un écosystème complémentaire autour des métaux précieux. Sa filiale Veracash propose une carte de paiement Mastercard adossée à l'or et à l'argent physique, permettant de dépenser ses métaux directement dans les commerces du quotidien.

Investissez dans les métaux précieux avec AuCOFFRE.com (10 € de réduction sur le 1er achat avec le code CRYPTOAST10)

L'avis de Cryptoast sur AuCOFFRE.com

AuCOFFRE.com est une plateforme qui inspire confiance dès les premières minutes d'utilisation. Avec plus de 15 ans d'existence, 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion et une double certification ISO 9001 et 27001, c'est une plateforme sérieuse qui a fait ses preuves dans la durée.

Le premier point fort, c'est l'accessibilité. Contrairement à beaucoup de concurrents qui imposent un ticket d'entrée élevé, AuCOFFRE.com permet de commencer à investir avec quelques dizaines d'euros seulement grâce aux fractions à partir de 0,5 g d'or. Couplée au programme LSP, qui transforme l'investissement en un DCA automatisé avec 0 € de frais de garde, la plateforme est particulièrement bien pensée pour les épargnants qui souhaitent se constituer un portefeuille progressivement.

L'autre point qui fait la différence, c'est la transparence sur les produits. Chaque pièce est présentée avec des indicateurs clairs qui permettent de comparer en un coup d'œil la fiscalité, la reconnaissance internationale, le titrage, la facilité de revente et l'effet de prime :

Exemple de détails affichés par AuCOFFRE.com sur des pièces

C'est un véritable outil d'aide à la décision, surtout pour les débutants qui ne savent pas forcément quelle pièce choisir entre un Napoléon 20F, un Souverain ou une Vera Valor. La fiscalité associée à chaque produit est également détaillée directement sur sa fiche, ce qui permet de connaître précisément le régime applicable avant même de passer à l'achat : un vrai plus que peu de plateformes concurrentes proposent.

Côté sécurité, AuCOFFRE.com coche toutes les cases. Propriété en nom propre avec certificat, stockage hors du système bancaire (via les Ports Francs de Genève), produits référencés individuellement, audits externes réguliers et assurance à 100 %. Le fait que vos métaux ne fassent pas partie du bilan comptable de l'entreprise est un élément rassurant en cas de scénario extrême comme une faillite.

La plateforme propose également une grande diversité de produits. Or, argent, platine et palladium sous forme de pièces ou de fractions : AuCOFFRE.com couvre un spectre bien plus large que la plupart de ses concurrents, qui se limitent souvent à l'or et l'argent sous la forme de lingotins uniquement.

Quelques bémols tout de même : la commission de 3 % à la revente reste le principal point faible de la plateforme et pénalise toute stratégie à court terme. Les frais de garde, s'ils ne sont pas couverts par le programme LSP, peuvent également peser sur un petit portefeuille.

L'avis de Cryptoast sur AuCOFFRE.com est donc très positif. C'est la plateforme la plus complète du marché français pour investir dans les métaux précieux. Le programme LSP, la transparence tarifaire et la solidité du dispositif de garde en font une solution particulièrement adaptée aux investisseurs à long terme qui souhaitent se diversifier.

L'avis de Cryptoast sur AuCOFFRE.com :

Notre note

4,7/5

Investissez dans les métaux précieux avec AuCOFFRE.com (10 € de réduction sur le 1er achat avec le code CRYPTOAST10)

Avantages et inconvénients d'AuCOFFRE.com

🟢 Avantages 🔴 Inconvénients Commission à l'achat parmi les plus basses du marché (0,5 %) Commission à la revente de 3 % Propriété en nom propre avec certificat Frais de garde si le programme LSP n'est pas mis en place Programme LSP : 0 € de frais de garde avec un achat mensuel / Garde possible en coffre aux Ports Francs et Entrepôts de Genève en Suisse / Large catalogue de pièces et fractions pour tous les budgets / Plateforme française active depuis 2009, certifiée ISO 9001 & 27001 / Livraison à domicile possible /

L'offre AuCOFFRE.com en détail

Les métaux disponibles : or, argent, platine et palladium

L'or est le cœur de l'offre d'AuCOFFRE.com. Vous y trouverez des pièces de référence sur le marché mondial comme les Napoléons, Krugerrands sud-africains, Souverains britanniques, Maple Leaf canadiens, Eagles américains, Philharmoniques de Vienne, Pandas chinois ou encore les Vera Valor, des pièces frappées par la propre maison de frappe du groupe. Pour les petits budgets, des fractions d'or pur sont disponibles à partir de 0,5 g d'or, ce qui permet de commencer à investir avec quelques dizaines d'euros seulement.

Exemple d'une fraction d'or pur issue de bijoux disponible à l'achat sur AuCOFFRE.com

L'argent constitue le deuxième pilier du catalogue, avec là aussi un large choix de pièces : Vera Silver, Hercule, Semeuses, Britannia, Maple Leaf, Philharmoniques ou encore Krugerrands argent. Des fractions d'argent pur sont également disponibles à partir d'une dem-once.

Le platine est proposé sous forme de fractions (1 g, 10 g, 100 g, 1 kg) ainsi que de pièces d'investissement comme la Vera Platinum 1 once ou la Maple Leaf Platine.

Le palladium complète l'offre avec des fractions disponibles de 1 g à 1 kg. C'est un métal moins connu du grand public mais prisé des investisseurs pour sa rareté et ses applications industrielles.

❓ Il est important de comprendre la différence entre pièces et fractions. Les pièces d'investissement bénéficient d'une prime numismatique (leur prix est légèrement supérieur au cours du métal) et d'une fiscalité spécifique selon leur statut (cours légal ou jeton). Les fractions, elles, sont indexées directement sur le cours du métal et permettent d'investir des montants plus précis, au gramme près.

Investissez dans les métaux précieux avec AuCOFFRE.com (10 € de réduction sur le 1er achat avec le code CRYPTOAST10)

Le programme LSP : investir chaque mois et supprimer les frais de garde

Le programme LSP (Le Service Premium d'AuCOFFRE.com) est l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de la plateforme et un vrai différenciateur par rapport à la concurrence.

Le principe est simple : en achetant chaque mois un minimum de produits labellisés LSP, vos frais de garde en coffre sont intégralement offerts. Le minimum requis dépend du poids des métaux que vous détenez déjà. Par exemple, si vous possédez moins de 300 g d'or, il suffit d'acheter 1 g d'or par mois pour que la totalité de vos frais de garde soit supprimée.

C'est en réalité une forme de DCA (Dollar Cost Averaging) appliquée aux métaux précieux. En investissant un petit montant chaque mois de manière régulière, vous lissez votre prix d'entrée dans le temps et vous évitez le risque d'acheter un sommet de marché. AuCOFFRE.com permet d'ailleurs d'automatiser entièrement ces achats mensuels pour ne jamais oublier de valider son LSP.

Attention toutefois : si vous ne validez pas votre achat mensuel, les frais de garde classiques s'appliquent à l'intégralité de votre stock pour le mois en question. Il est donc essentiel de maintenir la régularité de ses achats ou d'activer l'achat automatique pour ne pas se retrouver facturé par inadvertance.

👉 En savoir plus sur le fonctionnement et les avantages du LSP d'AuCOFFRE.com

La garde en coffre : en France ou en Suisse

Au moment de l'achat, AuCOFFRE.com vous laisse choisir le lieu de stockage de vos métaux précieux. Deux options sont disponibles, chacune avec ses spécificités.

Le coffre en France est la solution idéale si vous souhaitez avoir la possibilité de vous faire livrer vos pièces à domicile. Les produits stockés en France peuvent en effet être expédiés directement chez vous, dans un emballage sécurisé avec un scellé à bulles Prooftag (code unique vérifiable en ligne) et un marquage ADN synthétique qui protège contre le vol et les tentatives d'effraction.

Le coffre en Suisse offre un niveau de sécurité supplémentaire. Vos métaux sont stockés aux Ports Francs et Entrepôts de Genève, l'un des sites de garde les plus sécurisés au monde, situé en dehors du système bancaire et hors de l'Union européenne. C'est l'option privilégiée par les investisseurs qui cherchent une protection maximale de leurs actifs. En revanche, la livraison à domicile n'est pas possible depuis la Suisse : il faut se rendre sur place pour retirer ses produits (moyennant des frais de visite et de retrait de 250 €).

Dans les deux cas, chaque produit est référencé individuellement avec un code-barres et une photo, et figure sur votre titre de propriété téléchargeable gratuitement. Vos actifs sont assurés à 100 % et ne font pas partie du bilan comptable d'AuCOFFRE.com : vous en êtes le propriétaire légal exclusif.

Côté vérification, AuCOFFRE.com met en place un dispositif complet : les stocks sont audités par un commissaire aux comptes deux fois par an et vérifiés par un auditeur externe expert en métaux précieux. Cette transparence sur l'existence physique des métaux stockés est un gage de sérieux que peu de plateformes concurrentes peuvent revendiquer.

👉 En savoir plus sur la garde en coffres sécurisés proposée par AuCOFFRE.com

Comment fonctionne AuCOFFRE.com concrètement ?

Le fonctionnement d'AuCOFFRE.com est pensé pour être simple, même pour quelqu'un qui n'a jamais acheté de métaux précieux. L'inscription est gratuite et ne prend que quelques minutes : il suffit de renseigner son identité, son adresse et ses coordonnées bancaires, puis de fournir les justificatifs classiques (pièce d'identité, justificatif de domicile).

Une fois votre compte vérifié, vous alimentez votre compte en euros par virement bancaire, prélèvement ou chèque (sans frais) ou via carte bancaire (frais de 1 %). Ensuite, il ne vous reste plus qu'à parcourir le catalogue, choisir vos produits et passer à l'achat.

Côté revente, tout se fait en quelques clics depuis votre espace membre. Les fonds sont directement crédités sur votre compte AuCOFFRE.com et vous pouvez ensuite les virer vers votre compte bancaire.

💡 Vous débutez dans l'univers des métaux précieux ? AuCOFFRE.com propose également une académie avec de nombreux guides

Quels sont les frais d'AuCOFFRE.com ?

AuCOFFRE.com est une plateforme totalement transparente sur ses frais. L'ensemble des commissions, frais de garde et frais de livraison est détaillé publiquement sur le site. Voici un récapitulatif des frais les plus courants :

Type de frais Montant Création de compte Gratuit Commission à l'achat 0,5 % Commission à la revente 3 % Dépôt de fonds (virement, prélèvement, chèque) Gratuit Dépôt de fonds par carte bancaire 1 % Garde en coffre (or, platine, palladium) 5 € TTC/mois par tranche de 100 g Garde en coffre (argent) 5 € TTC/mois par tranche de 2 000 g Garde en coffre avec le programme LSP Gratuit (si achat mensuel validé) Virement sortant Gratuit (1er du mois), puis 20 € TTC Livraison or en France métropolitaine À partir de 15 € TTC Clôture de compte Gratuit

Le point à retenir : la commission à l'achat de 0,5 % est l'une des plus basses du marché pour de l'or physique. En revanche, la commission de revente de 3 % est le principal poste de frais et pénalise les stratégies d'arbitrage à court terme. AuCOFFRE.com est clairement conçu pour de l'investissement à long terme.

L'autre élément clé, c'est que les frais de garde ne dépendent pas de la valeur de vos métaux mais de leur poids. Cela signifie que plus le cours de l'or monte, plus les frais deviennent proportionnellement faibles : un avantage par rapport aux plateformes qui facturent un pourcentage de la valeur stockée. Et avec le programme LSP, ces frais de garde peuvent être totalement supprimés.

👉 En savoir plus sur les frais d'AuCOFFRE.com

L'avis des utilisateurs d'AuCOFFRE.com

Avec plus de 50 000 utilisateurs et une présence sur le marché depuis 2009, AuCOFFRE.com bénéficie d'une solide réputation en France. La plateforme reçoit l'excellente note de 4,6 / 5 sur Trustpilot sur plus de 1 361 avis.

Dans l'ensemble, les retours des utilisateurs d'AuCOFFRE.com sont très positifs. Les points les plus souvent mis en avant concernent :

Un site Web bien conçu et pratique pour acheter ou vendre des métaux précieux sans stress ;

Une fiabilité éprouvée dans le temps, certains utilisateurs étant clients depuis plus de 15 ans ;

La qualité et la réactivité des conseillers avec des explications claires et un accompagnement personnalisé ;

Une interface claire et accessible même pour les néophytes, avec un tableau de bord efficace pour suivre l'évolution de ses produits ;

Des webinaires appréciés pour leur caractère pédagogique.

Investissez dans les métaux précieux avec AuCOFFRE.com (10 € de réduction sur le 1er achat avec le code CRYPTOAST10)

Quelques critiques reviennent néanmoins dans certains avis :

Des échanges parfois longs avec le service comptable, notamment pour la gestion de documents ;

Une légère courbe d'apprentissage au départ pour comprendre l'ensemble des fonctionnalités proposées (LSP, choix du coffre, types de produits…).

Dans l'ensemble, AuCOFFRE.com bénéficie d'une image très solide construite sur plus de 15 ans d'activité. La plateforme est perçue comme fiable, transparente et bien adaptée aussi bien aux débutants qu'aux investisseurs réguliers en métaux précieux. La fidélité des utilisateurs (beaucoup mentionnent 5, 10 voire 15 ans d'ancienneté) est sans doute le meilleur indicateur de la confiance accordée à la plateforme.

👉 Une question ? Contactez AuCOFFRE.com via ce formulaire ou au 01 80 88 48 80

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.