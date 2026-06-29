Les 7 erreurs que font les débutants quand ils achètent de l'or

L'or attire de plus en plus d'épargnants en quête d'une valeur refuge, mais s'y lancer sans préparation peut coûter cher. Bijoux taxés, fausses pièces, primes disproportionnées, problèmes de revente ou erreurs fiscales : les pièges sont nombreux pour un débutant. Voici les 7 erreurs les plus fréquentes quand on achète de l'or et surtout comment les éviter pour investir sereinement.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec AuCOFFRE.com (en savoir plus)

1. Acheter de l'or « physique » qui n'est pas de l'or d'investissement

C'est l'erreur la plus répandue chez les débutants. Quand on pense à « acheter de l'or », on imagine souvent des bijoux ou des pièces de collection. Or, ces produits ne sont pas de bons véhicules d'investissement.

Un bijou intègre des frais de fabrication et, surtout, il est soumis à la TVA à 20 % à l'achat, exactement comme un bien de consommation classique. Vous payez donc immédiatement bien plus que la valeur réelle de l'or contenu, une différence que vous ne récupérerez jamais à la revente.

Pour investir efficacement, il faut se tourner exclusivement vers ce que l'on appelle l'or d'investissement, une catégorie définie par des critères fiscaux précis :

Les lingots et lingotins : un poids supérieur à 1 gramme et une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes ;

: un poids supérieur à 1 gramme et une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes ; Les pièces d'or boursières (type Napoléon 20 francs, Souverain, Krugerrand, etc.) : frappées après 1800, ayant eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente ne dépasse pas 80 % de la valeur de l'or qu'elles contiennent.

Pour acheter ce type d'or en toute simplicité, le plus sûr est de passer par une plateforme spécialisée. AuCOFFRE.com est une plateforme française active depuis 2009, qui revendique plus de 50 000 utilisateurs, 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion et une double certification ISO 9001 et 27001.

Elle permet d'investir dans l'or d'investissement sous la forme de votre choix, pièces ou lingotins, avec un large catalogue couvrant aussi bien les grands classiques que des fractions accessibles dès 0,5 g d'or, idéales pour débuter avec un petit budget.

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2. Acheter de l'or sur des sites de petites annonces et risquer la contrefaçon

Pour éviter les frais d'un courtier, le débutant est souvent tenté de chercher une « bonne affaire » sur des sites de petites annonces. C'est l'une des décisions les plus risquées que l'on puisse prendre.

Le marché de l'or attire les fraudeurs et l'achat entre particuliers est le terrain idéal pour se retrouver avec du faux or, des pièces rognées, abîmées ou contrefaites. Sans expertise et sans matériel de contrôle, il est quasiment impossible pour un débutant de distinguer une pièce authentique d'une imitation bien faite.

La règle est simple : pour garantir l'authenticité et la traçabilité de votre or, passez systématiquement par des professionnels reconnus. Une pièce achetée chez un acteur sérieux est certifiée, à l'image d'AuCOFFRE.com, sécurise à la fois votre investissement et sa future revente.

Informations affichées pour un Napoléon 20F sur AuCOFFRE.com

3. Ignorer la notion de « prime » et payer ses pièces trop cher

Beaucoup de débutants regardent uniquement le cours brut de l'or et s'étonnent de voir une pièce vendue nettement plus cher. Cette différence porte un nom : la prime.

La prime correspond à l'écart entre la valeur de l'or contenu dans une pièce et son prix de vente effectif. Elle s'explique par plusieurs facteurs : l'offre et la demande sur cette pièce précise, sa rareté, son état de conservation ou encore l'engouement du moment.

Une prime n'est pas un problème en soi, c'est une caractéristique normale du marché des pièces. L'erreur, c'est d'acheter une pièce avec une prime disproportionnée sans le savoir.

En effet, cette prime peut fondre à la revente : si vous avez payé une surcote importante et qu'elle s'effondre, vous perdez de l'argent même si le cours de l'or a monté entre-temps. Avant d'acheter une pièce en or, comparez toujours sa prime à sa moyenne historique.

4. Choisir des pièces inconnues ou trop exotiques

Acheter une pièce parce qu'on la trouve belle ou parce qu'elle provient d'un pays lointain est une erreur classique. Le problème ne se voit pas à l'achat mais à la revente.

Une pièce rare ou peu reconnue sur le marché international sera difficile à revendre, ou alors avec une forte décote, faute d'acheteurs.

Pour un investissement dans l'or, mieux vaut privilégier les grands classiques avec suffisamment de liquidités, universellement reconnus et échangés partout dans le monde comme :

Le Napoléon 20 francs (la référence française) ;

Le Souverain britannique ;

Le Krugerrand sud-africain ;

Le Maple Leaf canadien.

Ces grands classiques sont tous disponibles sur AuCOFFRE.com, qui présente d'ailleurs pour chaque pièce des indicateurs clairs : reconnaissance internationale, facilité de revente, titrage, fiscalité ou encore effet de prime.

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Exemple de détails affichés par AuCOFFRE.com sur des pièces

5. Mal stocker son or et sous-estimer le risque de vol

Une fois ses pièces ou ses lingots achetés, reste une question essentielle : où les stocker ? Beaucoup pensent à les cacher au fond d'un tiroir ou dans un coffre bas de gamme. C'est une erreur qui peut coûter l'intégralité de l'investissement.

Le premier risque est évident : le cambriolage. Mais il y en a un second, plus subtil : l'or conservé à domicile est très difficile à assurer correctement et souvent mal couvert par les contrats d'assurance habitation classiques.

Quant au coffre en banque, il présente lui aussi des limites : accessibilité restreinte aux horaires d'ouverture et dépendance au système bancaire. C'est pourquoi de plus en plus d'investisseurs se tournent vers le stockage externalisé et sécurisé, hors du système bancaire, qui combine un haut niveau de sécurité, une assurance à 100 % et une propriété en nom propre.

C'est notamment ce que propose AuCOFFRE.com, qui permet de stocker ses métaux dans des coffres hautement sécurisés en France (avec livraison à domicile possible) ou aux Ports Francs et Entrepôts de Genève en Suisse, l'un des sites de garde les plus sûrs au monde.

👉 Tout savoir sur la garde de l'or en coffres sécurisés

6. Ignorer la fiscalité applicable à l'or

La fiscalité de l'or est souvent mal comprise par les débutants alors qu'elle a un impact direct sur la rentabilité de l'investissement. Elle se joue à deux moments : à l'achat et à la revente.

À l'achat, l'or d'investissement (lingots et lingotins d'au moins 995 millièmes, pièces boursières comme le Napoléon 20F) bénéficie d'une exonération totale de TVA. Vous payez donc le métal, sans taxe de consommation : c'est l'un des grands atouts de l'or face à d'autres placements.

À la revente, un résident fiscal français a le choix entre deux régimes :

La taxe forfaitaire sur les métaux précieux : elle s'applique au montant total de la vente (et non sur le seul gain) au taux de 11,5 % ;

: elle s'applique au montant total de la vente (et non sur le seul gain) au taux de 11,5 % ; Le régime des plus-values réelles: il ne taxe que la plus-value effectivement réalisée avec un abattement progressif dès la 3e année de détention menant à une exonération totale au bout de 22 ans. En cas de moins-value, aucun impôt n'est dû.

L'erreur du débutant est d'ignorer ces règles et de subir le régime le moins avantageux par défaut. Le bon réflexe est de comprendre dès l'achat quel régime s'appliquera à la revente.

AuCOFFRE.com détaille par exemple la fiscalité applicable directement sur la fiche de chaque produit et se charge de déclarer et de verser la taxe pour votre compte lors d'une revente via la plateforme.

👉 En savoir plus sur la fiscalité de l'or

7. Essayer de « timer » le marché et tout acheter d'un coup

Dernière erreur : vouloir trouver le « moment parfait » pour acheter de l'or. Soit on attend indéfiniment un repli qui n'arrive jamais, soit on cède au FOMO (la peur de rater le train) et on investit tout son budget d'un coup lorsque l'or bat des records historiques.

Il faut garder en tête que l'or est une valeur refuge à long terme qui ne verse ni dividende ni intérêt. Vouloir spéculer dessus à court terme est rarement une bonne idée.

La bonne pratique consiste plutôt à lisser ses investissements dans le temps, selon une approche de type DCA (Dollar Cost Averaging) : acheter régulièrement un petit montant, quel que soit le cours du moment. Sur la durée, cela permet de lisser son prix d'achat moyen et d'éviter le scénario d'avoir tout misé sur un sommet de marché.

Certaines plateformes facilitent d'ailleurs cette méthode. Le programme LSP d'AuCOFFRE.com, par exemple, permet d'automatiser un achat mensuel tout en supprimant les frais de garde, transformant l'investissement en or en un DCA automatisé.

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👉 Retrouvez notre avis sur AuCOFFRE.com pour tout savoir sur cette plateforme

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