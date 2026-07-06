Les banques centrales ont acheté 41 tonnes d'or en mai et prévoient d'en acquérir plus

Selon le dernier rapport du World Gold Council, les banques centrales ont accéléré leurs achats d’or au cours du mois de mai dernier, avec un total de 41 tonnes. Une dynamique qui devrait visiblement se poursuivre au cours des prochains mois. On fait le point…

Les banques centrales réorganisent leurs stocks d'or

Face aux incertitudes géopolitiques apparues depuis 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais également au retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, de nombreuses banques centrales tendent à réduire la part des bons du Trésor américain détenue dans leurs réserves de change, tout en augmentant dans le même temps leurs achats d'or.

Une stratégie également à l'origine de la récente décision de la France de rapatrier 129 tonnes d'or détenues dans des coffres américains en mars de cette année, soit environ 5 % de ses réserves totales estimées à 2 450 tonnes fin 2025, en réalisant dans le même temps une importante plus-value de 13 milliards d’euros.

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Mais alors que la France conserve un stock d'or plutôt stable, d'autres pays enclenchent des procédures d'achat parfois importantes, estimées à 41 tonnes au total pour le mois de mai dernier. De quoi permettre à la responsable de recherche senior pour le World Gold Council, Marissa Salim, de parler d'un « rythme encore plus soutenu » sur cette période.

Les banques centrales ont acheté 41 tonnes d'or en mai

Selon les données du rapport publié ce 2 juillet, les principaux pays inscrits dans cette augmentation des stocks d'or au mois de mai sont la Pologne (18 tonnes, pour un total de 64 tonnes depuis le début de l'année) et la Chine (10 tonnes) qui cumulent à eux deux presque 70 % des 41 tonnes concernées, alors que Singapour en a profité pour réaliser sa première acquisition depuis septembre 2025, impliquant un total de 4 tonnes.

Dans le même temps, certains pays en difficulté poursuivent leurs ventes, comme par exemple la Turquie et ses 3 tonnes cédées en mai - pour un total abyssale de 81 tonnes depuis le début de l'année - et la Russie qui atteint 34 tonnes sur cette même période, avec 6 tonnes supplémentaires cédées en mai.

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Une augmentation qui devrait se poursuivre au cours des prochains mois

Une marque de confiance évidente des banques centrales dans le métal jaune qui se traduit également dans les perspectives à venir, puisque la neuvième enquête de 2026 menée par le World Gold Council indique que 89 % d'entre elles « s'attendent à une augmentation des réserves mondiales d'or au cours des douze prochains mois ».

Dans ce contexte, une autre donnée essentielle émerge de ce rapport avec une proportion considérée comme « record » de 45 % de ces institutions qui estiment que leurs propres réserves d'or augmenteront au cours de la même période, alors qu'une « nouvelle dynamique d'achats » s'opère du côté des pays d'Amérique latine.

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Un attrait qui pourrait également prendre la forme d'investissements sur le marché des ETF adossés à l'or, en raison de leur forte liquidité et de leurs coûts de stockage plus faibles, notamment du côté de la banque centrale de Corée qui aurait achevé les préparatifs nécessaires pour officialiser ce type d'opération.

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Source : World Gold Council

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