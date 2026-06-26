Vers une crise financière mondiale ? Ces signaux qui inquiètent

Les fragilités s'accumulent sur les marchés financiers. Entre tensions sur les taux, endettement record, risques géopolitiques et valorisations élevées, plusieurs indicateurs rappellent les périodes qui ont précédé les grandes corrections boursières.

Les marchés obligataires américains à des niveaux inédits depuis 2008

Près de vingt ans après la crise financière de 2008, plusieurs signaux inquiétants se rallument progressivement sur les marchés. Il faudra notamment scruter les marchés obligataires. Les rendements des obligations américaines à 10 et 30 ans sont revenus à des niveaux inédits depuis la crise des subprimes. Cette tension obligataire n'est pas un simple détail technique. Elle traduit une exigence de rémunération accrue pour prêter à long terme, ce qui renchérit le coût du capital pour les États, les entreprises et les ménages.

Or, lorsque le coût de l'argent grimpe durablement, les actifs les plus sensibles aux taux, comme les valeurs technologiques très valorisées ou les modèles très endettés, deviennent particulièrement vulnérables.

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Une possible bulle autour de l’intelligence artificielle

Un point d’inquiétude majeur concerne la concentration extrême des marchés actions autour d’une poignée de géants de l’intelligence artificielle. NVIDIA pèse à elle seule près de 4 740 milliards de dollars de capitalisation, avec un PER proche de 30. Amazon, Meta et quelques autres concentrent une part démesurée des performances boursières.

Cette concentration rappelle d’autres épisodes spéculatifs. Et les premiers craquements apparaissent : les géants de la tech multiplient les plans sociaux pour financer leurs investissements massifs dans l’IA. Oracle aurait réduit entre 20 000 et 30 000 postes, Amazon plus de 16 000 et Meta plus de 8 000. Un signal classique de fin de cycle, où la course à l’efficacité succède à l’euphorie de la croissance.

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Une économie américaine sous tension

Un autre signal inquiétant concerne le déficit budgétaire des États-Unis, qui dépasse les 6 % du PIB. Ce, alors même que l’économie continue de croître. Une situation atypique, qui traduit une dépendance structurelle à la dette, là où la rigueur budgétaire devrait dominer en haut de cycle.

L'évolution de la dette publique américaine sur un an. Source : U.S. Treasury

Sur le front du crédit aux particuliers, les voyants virent à l’orange. Aux États-Unis, les défauts de paiement et l’encours des cartes de crédit atteindraient des sommets. Ce stress reflète l’érosion du pouvoir d’achat après des années de stimulation monétaire et budgétaire, conjuguée à des taux d’intérêt élevés. Cette dégradation intervient alors que l'inflation reste élevée. L'indice des prix à la consommation est ressorti à 4,2 % en mai 2026, son niveau le plus élevé depuis avril 2023.

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La montée silencieuse de la finance non bancaire

Un rapport du Groupe des Trente publié récemment souligne le poids désormais colossal de la finance non bancaire. Les actifs gérés hors banques atteindraient 260 000 milliards de dollars, soit plus de la moitié des actifs financiers mondiaux.

Le principal danger vient des hedge funds, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 5 250 milliards de dollars. Beaucoup recourent à un fort effet de levier via le marché du repo pour financer des arbitrages sur les bons du Trésor américain. Une mécanique fragile, où le moindre choc de liquidité peut déclencher des ventes forcées en cascade. Sans oublier l’opacité grandissante du crédit privé, devenu un angle mort pour les régulateurs.

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Choc pétrolier, inflation et tensions géopolitiques

Le conflit au Moyen-Orient a provoqué une envolée de plus de 50 % des prix du pétrole au plus fort des tensions. Depuis, les cours du Brent sont largement retombés avec l'apaisement des craintes sur les approvisionnements et la reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz, même si la prime de risque géopolitique n'a pas totalement disparu.

L’OCDE a d’ailleurs averti que la croissance mondiale pourrait connaître son pire ralentissement en 40 ans, hors pandémie et crise de 2009, si les tensions géopolitiques persistent. Le scénario de désorganisation prolongée table sur 2,1 % de croissance en 2026 et 1,8 % en 2027.

Les actifs refuges, eux aussi, envoient un signal contrasté. L'or a nettement reculé ces derniers jours, pénalisé par le renforcement du dollar et les anticipations de taux durablement élevés, signe que les investisseurs privilégient à nouveau les actifs rémunérés malgré un contexte international toujours fragile.

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Une crise climatique qui pèse de plus en plus lourd

Souvent reléguée au second plan dans les analyses financières, la crise climatique commence à peser concrètement sur les bilans. Les épisodes extrêmes affectent les rendements agricoles, les chaînes d’approvisionnement et les coûts d’assurance. Combinée aux perturbations sur les engrais, cette dynamique pourrait amplifier l’inflation alimentaire fin 2026 et début 2027.

La directrice du FMI Kristalina Georgieva a ainsi déclaré récemment que le monde n’est tout simplement " pas prêt " à un enchaînement de crises géopolitiques, économiques et climatiques.

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Comment se protéger face à ces signaux de pré-crise ?

Aucun de ces signaux ne garantit qu’une crise majeure éclatera demain. Mais leur accumulation invite à opter pour une stratégie prudente. D’abord, privilégier les actifs réels et les entreprises dotées d’un pouvoir de fixation des prix, capables de répercuter l’inflation. Les valeurs défensives à dividende, dans l’énergie ou les services aux collectivités (comme Total ou encore Veolia), sont souvent citées comme amortisseurs en période de stress. Ensuite, conserver une poche de liquidités significative pour pouvoir saisir les opportunités lors des dislocations de marché.

L’or, malgré sa volatilité récente, conserve son rôle de réserve de valeur de long terme dans un contexte de débasement monétaire. Mais la diversification reste la meilleure ligne de défense.

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Sources : Deloitte, Atlantic Council, Allianz Global Investors, Banque du Canada, Financial Post, Yahoo Finance

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